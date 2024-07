"La muerte acecha": Integrante de 'Hoy' da escalofriante noticia en 'La Casa de los Famosos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida integrante del programa Hoy y periodista de espectáculos, Shanik Berman, nuevamente tuvo declaraciones muy polémicas en sus primeros minutos dentro de La Casa de los Famosos México, pues muy a su estilo pesimista y con gran pesar dio la escalofriante noticia que ha estado sintiendo desde hace mucho tiempo que "la muerte acecha" sobre ella y que le quedaría muy poco tiempo de vida.

Controvertida y cero prudente, así es como ya se ha destacado Shanik en el reality show de Televisa, pues a menos de 24 horas de su estreno, el pasado domingo 21 de julio, la periodista de espectáculo ha hecho comentarios que han dejado a todos completamente en shock, ha hecho reclamos y hasta ya se ha peleado con dos de los habitantes de dicha casa, pero sobre todo, ha confesado algo que hizo que más de uno quedará sin habla.

Como es usual en el formato de este programa, los participantes son recibidos con una cena y en esta al momento de alzar las copas, se dedican unas palabras para describirse un poco y exponer que es lo que esperan obtener de su experiencia en este proyecto que los pondrá a prueba cada día de la semana por lo siguientes tres meses. La conductora de Con Permiso destacó por su inesperada declaración sobre la muerte y su presunta proximidad.

Shanik primeramente declaró que su meta en esta segunda temporada de La Casa de los Famosos México es ganar, declarando que lamentablemente en toda su vida no había ganado ningún concurso, por lo que ahora esperaba hacerlo, y justo cuando sus compañeros le quisieron brindar ánimos, la colega de Andrea Legarreta señaló que ella no se quería morir sin antes haber tenido un triunfo en algún formato televisivo, sorprendiendo a más de uno.

Pero, esto no fue todo, ya que tras esta confesión, agregó que ella por su parte ya estaba vaticinando su muerte y que no estaría mucho más por esta tierra, dado a que según ella, "la muerte ya me acecha", notándose muy cabizbaja al decirlo. Por su parte, sus compañeros como Mario Bezares y Gomita le recalcaron que no debería de pensar de esa manera, que debería de animarse un poco más y pensar de una forma más positiva a la vida.

