Maryfer Centeno analiza mensaje de Irina Baeva: "La está pasando extremadamente mal"

Ciudad de México.- Durante la noche del pasado domingo, 21 de julio, ocurrieron una gran cantidad de eventos en la farándula mexicana: Se estrenó La Casa de los Famosos México 2, al igual que La Academia e Irina Baeva decidió publicar un video en el que rompió el silencio con respecto al final de su relación con Gabriel Soto, exponiendo al famoso al escrutinio público al asegurar que ella no estuvo de acuerdo con el comunicado que el histrión compartió y mucho menos esperaba la ruptura.

Bajo este contexto, la colaboradora de Hoy y experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno, se dispuso a analizar el video de la actriz rusa y reveló varios secretos que la famosa intentó ocultar con su lenguaje verbal; sin embargo, el corporal no dudó en mostrar cuáles eran los sentimientos de la actriz de Muchacha italiana viene a casarse, Pasión y Poder, Vino el Amor y Renta Congelada, quien aparentemente la estaría pasando muy mal.

De acuerdo con información expedida por Centeno, los gestos de Irina demostrarían que se encuentra “llena de dolor y de coraje”, también asegura que continúa sorprendida por lo ocurrido, al grado en el que aún no logra procesar todo lo que está ocurriendo: “Nota como mira hacia otro lado desconcertada buscando respuestas, preocupada sin duda alguna. Luce triste, luce incómoda, sin duda alguna es un duelo”, detalló Centeno.

Luego de analizar el video, Maryfer se percató de que, nada de lo ocurrido, había sido la decisión de Irina y que decía la verdad, puesto todo denotaba que, en realidad ella no estaba de acuerdo con la idea de lanzar un comunicado, tal y como lo hizo Soto. Por otro lado, Centeno destacó que, durante estos días, mucha gente se estaba alegrando por la ruptura de Gabriel y Baeva, a lo que la experta detalló que no le parecía agradable verla sufrir.

“Hay quien dice ‘se lo merece’, la verdad yo no tengo autoridad moral para juzgarla. Al contrario, me parece que está siendo muy fuerte, que está sufriendo muchísimo y yo nunca me podría alegrar de que alguien esté sufriendo”, declaró la también colaboradora de Joaquín López Dóriga.