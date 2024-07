“No te muevas pendej...”: Briggitte Bozzo revela abuso sexual de su exnovio en LCDLF

Comparta este artículo

Ciudad de México. — Briggitte Bozzo, mejor conocida en las redes sociales como Briggi Bozzo, ya logró capturar la atención de miles de seguidores con su participación en el popular reality show de Televisa La Casa de los Famosos México 2. Esta joven modelo y actriz venezolana de 22 años, nacida en la ciudad de Maracay, ha consolidado su fama no solo por su talento en la actuación, sino también por su presencia en las redes sociales.

Para quien no la conozca, Bozzo comenzó su carrera actoral a una edad temprana, participando en diversas telenovelas y series producidas por Telemundo y la televisora ya mencionada. Algunos de sus papeles más notables son: Corazón Valiente, Rosario, Como dice el dicho, Silvana sin lana y Vikki RPM de Nickelodeon.

Sin embargo, ahora se hizo tendencia en las redes debido a que hace unos minutos, la joven reveló en vivo que fue abusada por un exnovio, ella comentó que el hombre la agarró a la fuerza y la ató con su camisa, luego dijo que no se moviera y procedió a seguir abusando de ella. Asimismo, comentó que ella no supo qué hacer y que como era su novia no hizo nada, después de tiempo quiso denunciarlo, pero esta no procedió.

Debido a esta plática, Gomita también se sintió con la confianza de hablar sobre su abuso y comentó que una expareja la había lastimado, al punto de que no podía caminar y que cuando le pidió a su mamá que la revisara, se dio cuenta que su parte íntima estaba sangrando.

Actualmente, ambas famosas son de las participantes más destacadas en La Casa de los Famosos México 2, un reality show que reúne a varias celebridades, incluyendo a figuras como Adrián Marcelo y el influencer Agustín Fernández, amigo de Nicolla Porcella, quien estuvo en la entrega anterior. La participación de Briggitte en el reality ha generado un gran revuelo entre sus seguidores, quienes no dudan en mostrar su apoyo constante.

Para seguir más de cerca a Bozzo y a Gomita pueden visitar su perfil en Instagram, donde documentan su día a día y sus experiencias en este reality famoso. Estas jóvenes continúan su ascenso en el mundo del entretenimiento, demostrando que con talento, dedicación y una sólida presencia en redes sociales, es posible conquistar tanto la pantalla como el corazón de millones de seguidores.

Fuente: Tribuna