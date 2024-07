¿Qué es la Triada Oscura en el anime y cuáles son las series que la conforman?

Comparta este artículo

Tokio, Japón.- Cuando se habla de la Triada Oscura en el anime se tiene que tener cuidado, puesto es fácil que se confunda con los tres villanos más grandes Black Clover, cuando la realidad es una nueva forma de clasificar a las tres mejores series del momento. Como algunos recordarán, hace ya varios ayeres, se consideraba como la ‘Big Three’ o los ‘Tres Grandes’ a series como One Piece, Naruto y Bleach, todas ellas eran dignas sucesoras de Dragon Ball y Los Caballeros del Zodiaco, de hecho, sus creadores tomaron inspiración de ellas para poder armar sus obras.

Sin embargo, el tiempo pasó y todas esas series o dejaron de emitirse o llegaron a su fin (a excepción de One Piece que continúa en emisión), por lo que el puesto de ‘Los Tres Grandes’ quedó libre para nuevas historias. Bajo este contexto llegaron diversas series que perfectamente podían cubrirlos, como fue el caso de Boku No Hero Academia, Black Clover y Kimetsu No Yaiba; sin embargo, ninguna de ellas parecía encajar demasiado bien con el resto, así que dejó de lado la idea.

Naruto, One Piece y Bleach eran conocidos como The Big Three en Japón

Créditos: Internet

A partir de Kimetsu No Yaiba comenzó a surgir una nueva tendencia en el shounen en el que los mangakas tomaban como referencia a demonios del folklore antiguo (youkai) de Japón para poder crear historias frescas; fue entonces que los animes shounen dieron un giro mucho más siniestro y un poco más para un público más serio, por lo que, sin esperarlo, una nueva triada comenzó a reinar en el mundo otaku.

De manera irónica, los herederos del ‘Big Three’ resultaron ser Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen y Hell’s Paradise (también conocida como Jigokuraku), todas ellas tienen una premisa en común: los protagonistas deben luchar contra demonios, la mayoría de ellos bizarros y sádicos que seguramente podrían protagonizar tus peores pesadillas. Cabe señalar que todas estas series tienen en común que fueron animadas por Mappa y pasaron por las páginas de Weekly Shonen Jump.

Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen y Hell's Paradise conforman la triada oscura del anime

Créditos: Internet

En estas historias, la sangre y las escenas gráficas no faltarán, mientras que cada uno de sus protagonistas tienen personalidades bastante alejadas a las de ‘Gokú’ o la de ‘Seiya’, algo que, de alguna manera ha sido agradecido por la audiencia, ya que, se alejan de lo convencional presentando a personajes principales que, lejos de querer ser el mejor pirata o el hokage de la aldea, solo buscan ser felices. Y tú, ¿ya conocías a la triada oscura?

Fuentes: Tribuna