¿Se separan? Paulina Mercado revela el fuerte motivo por el qué no está con Juan Soler

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida presentadora mexicana, Paulina Mercado, de nueva cuenta se encuentra en el centro del ojo público, debido a que recientemente llamó la atención que no ha viajado al lado de su actual pareja, el famosos actor, Juan Soler, por lo que ella misma decidió emplear sus redes sociales para responder el motivo por el qué no está con el galán de Televisa a más de un año de relación, ¿acaso se separaron?

Hace un año y medio, la presentadora de Sale el Sol, en vivo del matutino confirmó que estaba en una relación sentimental con el actor de melodramas y también conductor, después de que en TV Notas sacarán una nota en la que expusieron que estaban saliendo juntos desde hace varios meses. La pareja se enamoró precisamente al trabajar juntos en el matutino de Imagen TV, poco después del polémico divorcio de Soler y la madre de sus dos hijas.

Y ahora, tras varias semanas que el actor de novelas como La Mexicana y El Güero, ha estado viajando sin su pareja, para visitar a sus tres hijas, se le cuestionó a Mercado por qué no ha estado a su lado, a lo que ella señaló que tenía fuertes razones, destacando que aún siendo pareja, ella cree que Juan merece su espacio para convivir con sus pequeñas: "Por dos razones. Juan me invitó. Me dijo que fuera con él, pero para mí es muy importante que tenga este espacio con sus hijas. Se fue 15 días".

Juan y Paulina no han viajado juntos. Internet

Ante este hecho, la colega de Gustavo Adolfo Infante, mencionó que ella como madre y como hija, comprende que el vínculo entre descendiente y progenitor es muy importante reforzarlo y convivir libremente, lo que cree que no será de la misma manera si ella está presente, asegurando que se llevan de maravilla: "Yo he sido hija. Soy mamá y creo que es muy importante que puedan conectarse, que se puedan ver, que estén con su papá, que platiquen cosas y es diferente si está ahí la novia. Creo que era importante que tuviera ese espacio".

Finalmente, agregó que se la pasa divinamente cuando están los cuatro conviviendo, que son muy divertidas y siempre se ríe cuando está a su lado, por lo que ha aceptado reunirse con ellos el próximo fin de semana en Miami, recalcando que ellas se lo han pedido: "Me dijo Juan que quieren que venga. Entonces voy a ir el próximo fin de semana. Me fascina estar con ellas. Son unas niñazas. La paso muy bien. Me hacen reír demasiado y para mí es muy lindo. Es muy importante que estemos los cuatro juntos".

Paulina y Juan. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui