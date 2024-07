Tras años juntos y dos hijos, Camilo y Evaluna anuncian su separación entre lágrimas

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Si bien, Camilo y Evaluna son conocidos por mantener una de las relaciones más estables del espectáculo, la realidad es que la gente suele irse en contra de la hija de Ricardo Montanner a quien tachan de ser una “tóxica” debido a que no suele dejar solo al cantante de éxitos como Una vida pasada, Cida de Rico, Manos de tijeras, Ni me debes ni te debo, Si me dices que si, entre otras.

Las críticas hacia Evaluna han llegado a tal grado que incluso hay gente que se dedican a armar videos tratando de demostrar lo mala pareja que es la joven a quien acusan de no permitir que ninguna mujer se le acerque a Camilo, bajo ningún contexto, ni siquiera cuando está por recibir algún premio pro su trayectoria, puesto se ha visto que la también cantante es quien hace de todo para poder ser ella quien le dé sus galardones.

Es bajo este contexto que las críticas a Evaluna han incrementado en los últimos días, ¿la razón? Resulta ser que la artista tuvo que abandonar a Camilo en contra de su voluntad, ¿acaso esto significa que se separan de manera oficial? Lo cierto es que sí y no. Como bien saben, en la actualidad el famoso se encuentra realizando una gira por Europa y aunque la madre de Índigo lo acompañó en todo momento, su embarazo está tan avanzado que, en determinado momento no lo pudo acompañar más.

Camilo y Evaluna se separan por unos días

Debido a ello, los cantantes tomaron la decisión de que Evaluna regrese a Miami con su familia, donde podría estar mucho más cómoda y sin tener que lidiar con los problemas de viajes continuos, pero esto no fue bien recibido por la joven, quien fue captada en un video para su canal de YouTube, echa un mar de llanto, mientras afirmaba que si bien, esto podría ser una decisión fácil para otros, no lo era para ella.

Evaluna resaltó que, aunque sabe que se trata de la mejor decisión, lo cierto es que no quería estar lejos de Camilo e hizo especial énfasis en que le gustaría regresar a su casa, con él acompañándola, pero esto no podría ser así, puesto al famoso aún le faltaban cinco días de gira, por lo que ambos tendrían que soportar pasar el tiempo separados. Cabe señalar que, aunque se trató de algo difícil, actualmente ambos se encuentran juntos de nueva cuenta.

“No sé por qué para mí es como que le subo el volumen a tantas cosas que pueden ser muy fáciles para los demás. Pero pensar que todo el viaje sin ti, nunca he viajado sin ti. Voy a estar obviamente con mis suegros ayudando. No sé, me da ansiedad. Los días en casa no sé que voy a hacer solita. Obviamente, también tengo a toda mi familia allá, pero quiero dormir en mi casa, quiero hacer una pijamada. Como que ya quiero llegar a mi casa, pero quiero llegar contigo (Camilo). Se me va a hacer el día largo solita”, declaró la famosa.

