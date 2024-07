VIDEO: Natanael Cano sufre aparatosa CAÍDA en pleno concierto en Monterrey

Comparta este artículo

Nuevo León, Monterrey.- Tremenda fue la caída de Natanael Cano en pleno concierto en el Estadio Mobil Super, en Monterrey. El percance fue captado por uno de los tantos celulares que grababan el show y como era de esperarse, se publicó en redes sociales para viralizarse en cuestión de minutos.

La presentación arrancó en punto de las 23:30 horas. Ingresó a la pista entre saltos y baile con mucha energía, pero en un segundo pierde el equilibrio y termina tirado en el piso. Uno de sus asistentes acude de inmediato para extenderle la mano e intentar ayudarlo a ponerse de pie, pero el cantante de corridos tumbados optó por acostarse y seguir cantando en esa posición. Después, hace una breve pausa para levantarse, dejando que el público complete la letra de la pista. Este pequeño incidente no dejó lesiones graves en el artista que continuó con el espectáculo como si nada hubiera sucedido.

Tras haber cerrado sus dos fechas en Monterrey, a Natanael lo esperan más eventos en el resto de la República Mexicana. El 23 de agosto, la Ciudad de México estará lista para cantar al ritmo de Madonna y Entre las de 20. En tanto que el 29 del mismo mes viajará a Jalisco para sorprender a sus fans tapatíos.

Ningún cantante está exento de sufrir un incidente ante la mirada de miles de personas. Esta no es la primera vez que el intérprete de O me voy o te vas y Vino tinto se desploma durante sus presentaciones en vivo. En mayo de este año deleitaba a sus fans en la Feria de San Marcos en Aguascalientes, pero por un descuido se tropezó al no percatarse que detrás de sus pies estaban unas bocinas, por lo que al dar un paso en falso terminó en el suelo.

Su colega de género, Peso Pluma, también se lesionó recientemente. A inicios de junio actuó en el festival Governor's Ball de Nueva York, donde brincó para mostrar efusividad sobre el escenario. Dicho gesto le valió una torcedura en el tobillo derecho y aunque ante cámaras fue imposible enmascarar el dolor, decidió continuar con el show e incluso rechazó una silla que el staff le ofreció. Momentos más tarde publicó fotografías de su estancia en el hospital y tras algunas radiografías y estudios, los médicos le confirmaron que se había fracturado. De cualquier modo ello no angustió a 'Doble P' e incluso se mostró agradecido por el apoyo y buen recibimiento que le dio el público.

