Desaparece habitante de 'La Casa de los Famosos' y Shanik reporta secuestro: "No han pedido rescate"

Ciudad de México.- La tarde de este martes 23 de julio se activó un 'código rojo' dentro de La Casa de los Famosos México debido a que se reportó la desaparición de uno de los habitantes de la segunda temporada y Shanik Berman fue la más preocupada por esta situación. La periodista realizó una ardua búsqueda durante varias horas e incluso mencionó que su compañero podría haber sido secuestrado.

La integrante del programa Hoy estalló contra los habitantes del reality de Televisa luego de darse cuenta que Jorge, el muñeco de trapo que simula ser su esposo ya que hasta tiene la cara de su marido en la vida real, no se encontraba en su cama, donde habita desde que arrancó LCDLF México el pasado domingo 21 de junio.

¿Creen que alguien lo mató?, no creo que lo hayan usado de papel de baño", dijo Shanik hace varias horas.

Mientras esta tarde, Berman habló sobre la posibilidad de que Jorgito, como lo llaman cariñosamente los habitantes, pudiera haber sido víctima de un secuestro: "Pero no han pedido rescate". Después de que la especialista en espectáculos se mostró muy preocupada porque ya llevaba varias horas sin ver a su muñeco, 'Gomita' decidió contarle la verdad: "¿Estás buscando a Jorgito? yo sé dónde está", dijo la influencer.

¿Quién lo secuestró?", respondió preocupada.

Ve a la sala y busca arriba donde están todos los cojines", añadió 'Gomita'.

'Gomita' se negó a contarle a Shanik quién le había hecho esta broma, pero luego se supo que Arath de la Torre, Adrián Marcelo, Paola Durante y Mario Bezares lo habían escondido debajo de los cojines de la sala: "Hijos de la chin... no sé quién lo hizo, pero no hagan eso", mencionó la conductora cuando reencontró a 'Jorgito, el trapito'. "Me puse muy triste", añadió.

Memes por la desaparición del esposo de Shanik Berman

Berman no descansó hasta que los que participaron en la broma le ofrecieron una disculpa a su marido a través de las cámaras de La Casa de los Famosos México: "Jorge, fue una broma que le quise hacer a tu esposa, queríamos ver cómo reaccionabas", dijo Adrián Marcelo. "Todos fuimos cómplices", añadió Ricardo Peralta. En tanto que Shanik insistía en saber qué le había pasado a Jorge mientras estuvo desaparecido:

¿Lo violaron?, ¿le pegaron?".

Al ver a Shanik muy afectada, De la Torre trató de hacerla entender que era una simple broma y que no debía estar preocupada: "Es un muñeco wey, entiéndelo", respondió Arath. Cabe resaltar que el tema del secuestro de Jorge de inmediato se volvió tendencia en las redes sociales y los internautas están muy contentos con el contenido que está dando Shanik dentro del reality conducido por Galilea Montijo.

Fuente: Tribuna