Eric del Castillo alista su muerte y estremece a Televisa con último deseo: "No sé hasta cuándo dure"

Ciudad de México.- El reconocido histrión de Televisa, Eric del Castillo, estremeció a todo el público de Televisa y miles de sus fans luego de hacer una estremecedora confesión. En entrevista exclusiva con reporteros del programa Hoy, el querido actor confesó que ya está listo para morir e incluso compartió que lleva años con su testamento listo y hasta dijo cómo le gustaría partir de este mundo.

El lunes 22 de julio don Eric cumplió 90 años de vida y a pesar de ser una edad avanzada, siempre se ha sabido que es un hombre sumamente sano y rara vez ha requerido estar hospitalizado por alguna urgencia. De hecho, días atrás el padre de Kate del Castillo confesó que su salud en general era buena, ya que solo tenía un problema en la vista y además estaba próximo a visitar el quirófano para una cirugía en la espalda.

Aunque él se encuentra en perfectas condiciones, en su reciente plática ante las cámaras de Hoy, admitió que está listo para cuando Dios "lo llame" y dijo que no tiene miedo a morir. "Ya soy sobreviviente, no sé hasta cuándo dure, pero también está cerca a lo próximo, ni hablar, estoy preparado a que Dios me llame, cuando guste, cuando me dé llamado, ahí estaré puntual", explicó el intérprete mexicano.

Eric del Castillo revela que está listo para morir

Del Castillo, quien ha sido parte de novelas como Amigas y Rivales, Niña amada mía, Que te perdone Dios y Mi marido tiene familia, detalló también cuál es su último deseo antes de partir: "Quiero morir en alta mar, con la cara al cielo, donde parezca un sueño mi agonía y mi alma un ave que remonta el vuelo", expresó el histrión y también aclaró que ya sabe cómo se repartirán sus bienes cuando parta de este mundo: "Desde que nos casamos hicimos testamento".

Cabe resaltar que don Eric del Castillo también habló sobre la posibilidad de retirarse de las novelas y confesó que Mi amor sin tiempo podría ser su último proyecto en Televisa: "Pienso posiblemente retirarme, quizá esta sea mi última telenovela, ahora quisiera escribir sobre mi carrera, tengo muchas cosas que decir...", contó sobre lo que podría hacer si se decide a abandonar la actuación.

