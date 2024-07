Está desahuciada: Actriz de Televisa lucha contra el cáncer y pide dinero para sobrevivir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz, quien ha hecho telenovelas y programas tanto en TV Azteca como Televisa, enciende las alarmas de sus seguidores luego de confirmar que está desahuciada luego de varios años luchando contra el cáncer y además suplica ayuda económica para sobrevivir.

Se trata de la mexicana Renata del Castillo, quien fue diagnosticada con un tumor en la espalda luego de que su cáncer cérvicouterino hiciera metástasis y desafortunadamente, la desahuciaran, al punto de que tuvo que suspender su tratamiento de quimioterapia. La estrella ha tenido que ser ingresada de emergencia al hospital en varias ocasiones debido a que presenta fuertes hemorragias.

Y tras haberle pedido ayuda a sus seguidores para conseguir donadores de sangre, ahora la actriz de la exitosa telenovela Cuando seas mía suplicó a sus fans que le ayuden a conseguir dinero para poder pagar su nuevo tratamiento. Renata mencionó que aunque no puede llevar un tratamiento convencional de quimio, sí pudo encontrar una alternativa que le podría salvar la vida.

Mediante sus historias de Instagram, Del Castillo declaró: "Tengo cáncer terminal, me acaban de desahuciar, ya no puedo seguir más quimioterapias. He tenido una serie de complicaciones que me han llevado casi a la muerte, después de esto me contactó una persona que tiene un gran proyecto junto con el doctor Humberto Treviño, que han salvado vidas. Esto es nuevo aquí en México y además soy candidata".

Desafortunadamente, la intérprete del programa unitario de Las Estrellas Como dice el dicho mencionó que no tiene solvencia económica para costearlo, por lo cual pidió apoyo financiero a su público: "En esta ocasión quiero suplicarles que me ayuden a juntar para mi tratamiento. Quiero tocar su corazón. Necesito juntar 190 mil pesos para la duración de mi tratamiento quiero suplicarles que me ayuden".

Renata, quien también es recordada por participar en la serie Control Z, publicó su número de cuenta, a donde sus seguidores pueden aportar cualquier cantidad de dinero que la ayude a alcanzar la cifra para pagar su tratamiento: "Se los suplico", mencionó la exestrella de TV Azteca, quien varias ocasiones arremetió contra el gobierno de AMLO porque no había medicamento para sus quimioterapias en el hospital público donde se atendía.

