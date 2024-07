"Está muerto": Conductora de 'Hoy' perdió a su hijo en accidente y hace trágica confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con mucho dolor y al borde del llanto, la reconocida conductora de Hoy y periodista, Shanik Berman, acaba de hablar de cómo se enteró que perdió a su hijo, que tan solo tenía 19 años de edad, en un accidente de auto causado por un hombre borracho, destacando la desgarradora reacción cuando le cayó el veinte de que estaba muerto, tras lo que hizo una trágica confesión de los últimos momentos que pasó al lado de este.

El dolor más grande y difícil de superar es la muerte de un hijo, no importa cuánto tiempo se tuvo, y este desgarrador momento lo pasó la periodista de espectáculo, ya que a causa de un accidente de auto, a los 19 años de edad su hijo, Daniel Berman, perdió la vida. Fue en el año del 2004 cuando la presentadora perdió a su hijo, enfrentando un dolor terrible que la hizo "aullar como una loba herida" por varios minutos.

La presentadora de Con Permiso apenas tiene un par de días formando parte de los habitantes del exitoso reality show de Televisa, en la que ya se postula como una de las favoritas para incluso llegar a la gran final, debido a que en poco tiempo ha hecho reír con sus ocurrencias, y ha dado mucha información, logrando que varios participantes se abran con ella y confiesen ciertas cosas, como sucedió recientemente con el presentador, Adrián Marcelo, y el por qué aún no es padre.

En la conversación, el expresentador de Multimedios señaló que ha intentado por mucho tiempo el ser padre junto a su esposa, declarando que nomás no han podido, llorando al mencionar como le duele ver a su mujer sufriendo por ello y también al pensar en la muerte de su madre, a lo que Berman le confesó que todos en el mundo tiene pruebas y siempre son "tremendas", ya que de eso se trata, y cuando Adrián quiso saber alguna suya, esta mencionó la muerte de su hijo.

Al hablar del tema, Shanik declaró que ella en ese momento, aunque sufría mucho, no quiso hacerse víctima y lo afrontó, confesando que se llegó a preguntar si era mejor no tener a su hijo sabiendo que a los 19 años lo perdería, respondiendo que ella en definitiva prefiere el haberlo tenido aunque a tan corta edad "un borracho" ocasionara el fatal accidente: "Le pegó en la llanta de atrás, el coche se volteó a la chica que le estaba dando el aventón no le pasó nada y él se murió, se pegó en la cabeza", agregó.

Con respecto a sus últimos momentos con su hijo, Shanik reveló que trágicamente no fue de la manera más amorosa y se fue enojada con él, ya que le descubrió un enorme tatuaje en la espalda, que se hizo sin su permiso, y le advirtió que al volver hablarían de este tema, sin embargo, a las 4 de la mañana del día siguiente, que aún no volvía a casa por cuestiones labores, su esposo Jorge Berman le llamó y le dijo: "'Te tienes que regresar', yo le dije que era hasta el domingo que volvía y me dice: 'No, es que tú hijo se murió', pensé que estaba soñando y le colgué. Luego me habló la prensa".

Finalmente, la exconductora de Todo Para La Mujer, reveló que estaba negada a admitir que su hijo había muerto, así que cuando volvió a hablar con su esposo le pedía que lo llevara al médico, que tal vez se podría hacer algo, pese a que este le repetía que ya no había nada por hacer: "Le dije a Jorge, pero llévalo al doctor y me decía 'Es que está muerto', yo le decía 'cómo sabes que se murió trata de hacer algo' y me decía 'es que está muerto'. Aullé todo el camino del avión, eran gritos como de una loba herida".

