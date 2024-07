Hello Kitty celebra 50 años y creador revela impactante detalle sobre su identidad

Comparta este artículo

Tokio, Japón. — Hello Kitty, el icónico personaje de Sanrio, celebra su 50 aniversario este año. Conocida y querida por millones alrededor del mundo, esta adorable figura sigue sorprendiendo a sus seguidores con revelaciones sobre su verdadera identidad. Ahora, en una reciente entrevista con el portal Today, Jill Koch, vicepresidenta senior de marketing de Sanrio, compartió un detalle impactante: Hello Kitty no es un gato.

A pesar de sus orejas puntiagudas y bigotes, Sanrio describe a Hello Kitty, cuyo nombre real es Kitty White, como “una niña pequeña nacida y criada en los suburbios de Londres”. Koch enfatizó que, a diferencia de lo que muchos creen, el personaje no es un felino.

Tiene su propia mascota, Charmmy Kitty, un novio llamado Dear Daniel y cientos de amigos (…) no se mueve a cuatro patas”, explicó Koch. Además, detalló que Kitty mide cinco manzanas y pesa tres. “Tiene madre, padre y una hermana gemela llamada Mimmy, que además es su mejor amiga. Le gusta cocinar galletas y hacer nuevos amigos”, agregó.

Sin embargo, hay que decir que la revelación de que Hello Kitty no es un gato no es nueva, pues en 2014, Christine R. Yano, antropóloga de la Universidad de Hawái y experta en el personaje, también compartió que Hello Kitty no es un felino. Esta información sorprendió a muchos seguidores y a las "sanrio girls", generando debates sobre la verdadera naturaleza del personaje.

Luego de esto Sanrio explicó que Hello Kitty no es una niña humana, como algunos han interpretado. En declaraciones al portal RocketNews24, el departamento de relaciones públicas japonés de Sanrio aclaró: “Nunca dijimos que ella era humana”. El representante explicó que el personaje es una antropomorfización, lo que significa que se le otorgaron algunas características humanas sin ser exactamente un humano.

Es similar a Mickey Mouse. Nadie confundiría al personaje de Disney con un humano, pero al mismo tiempo no es exactamente un ratón. De la misma manera, Hello Kitty no es una humana, pero tampoco es exactamente un gato”, detalló el representante.

Como dato curioso, el representante de Sanrio también mencionó que Hello Kitty sí tiene boca, aunque muchas veces no se la ponen, cosa que se puede ver en la caricatura del personaje.

La celebración del 50 aniversario de Hello Kitty incluye eventos y productos especiales que conmemoran la trayectoria del personaje. Desde su creación en 1974, Hello Kitty ha sido un símbolo de ternura y amistad, conquistando corazones en todo el mundo y dejando una huella imborrable en la cultura pop.

A medida que se revelan más detalles sobre su verdadera identidad, Hello Kitty sigue siendo un ícono que trasciende generaciones, mostrando que su encanto va más allá de su apariencia.

