'House Of The Dragon': El beso de 'Rahenyra Targaryen' que cambia toda la trama del libro

Ciudad de México.- El desarrollo de House Of The Dragon están demostrando que no son 100 por ciento fieles a lo narrado por su creador, George R.R. Martin, debido a que han cambiado muchos detalles que parecen pequeños, pero que alteran cursos importantes de varios personajes, y ahora, en la serie sucedió un apasionado beso entre 'Rahenyra Targaryen' y una de sus consejeras, 'Mysaria', que ha cambiado toda la trama que se leen en los libros de Fuego y Sangre, en la que es basado el proyecto.

Alerta de Spoiler.

Seis episodios han sido estrenados de la segunda temporada de la serie producida por MAX y las cosas se ponen más intensas en la llamada Danza de Dragones, pues han pasado el punto en el que se definen quién toma la delantera por el trono de Hierro. Pero, no solo las batallas han sido el punto de interés, sino el actuar de cada personaje que define mucho de lo que se ve, como el que ahora la protagonista sea confirmada como un personaje bisexual y tuviera una interacción romántica con otra mujer.

Esto pues después de ver varios episodios en el que 'Rahenyra' recibe sabios consejos de 'Mysaria', conocida como 'El Gusano Blanco', en el sexto episodio, pues después de que la legítima heredera hablara sobre su relación con 'Dameon Targaryen' y sus sentimientos ante el abandono en el que la dejó en el momento más importante de su vida, y de que su consejera hablara de su trágico pasado con su padre que abusaba de ella sexualmente, ambas se funden en un cariñoso abrazo que concluye con un muy apasionado beso que podría haber llegado a más de no ser por uno de los guardias de la reina.

Esto cambai drásticamente lo que se ve en el libro Sangre y Fuego, dado que en estos jamás se ha hablado de una bisexualidad por parte de la primogénita del 'Rey Viserys Targaryen', pese a su cercana relación con 'Alicent' en su adolescencia y mucho menos con 'Mysaria', aunque sí se hizo notar en los relatos que ella llegó a sentir cierta atracción sexual hacia su prima, 'Laena Velaryon', que se casó con 'Daemon'.

Pero, al final no se hace presente que llegara a tener alguna relación con otra mujer o algún amorío, y menos con 'El Gusano Blanco', pues en realidad ella fue amante de 'Daemon' mientras que 'Rahenyra' y su corte estuvieron fuera de 'Desembarco del Rey', convirtiéndose después en su Consejera de los Rumores, con quien dormía todas las noches, pero que ahora lo será de la Reina misma, cambiando muchos destinos.

Pero, la actriz que hace de 'Mysaria', Sonoya Mizuno, acaba de confesar que en el guion original de la serie tampoco estaba escrito este beso, sino que fue Emma D'Arcy, la actriz de 'Rahenyra', la que lo sugirió y que hasta tuvo varias charlas y muy largas con el showrunner Ryan Condal para agregarlo: "No fue escrito como un beso. Creo que fue escrito como... solo hay un cruce de respiración entre ellas o algo así, y luego algo sucede y se interrumpe".

Es un beso realmente hermoso y tierno, sería imposible no sentir algo como Mysaria en ese momento. No creo que ella haya tenido ese tipo de beso, tal vez nunca", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui