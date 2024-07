'LCDLF': Mariana Echeverría recuerda el fuerte insulto que le dijo a Juan Gabriel

Ciudad de México. — La segunda edición de La Casa de los Famosos México 2024 ya inició y, aunque lleva pocos días al aire, las polémicas, secretos y más no se han hecho esperar. De hecho, una de las historias más comentadas recientemente fue protagonizada por la comediante y periodista Mariana Echeverría, quien compartió con sus compañeros un bochornoso momento que vivió tras insultar al célebre cantante Juan Gabriel.

Echeverría, conocida por su participación en el programa de comedia Me Caigo de Risa y ahora como una de las participantes de este reality show, recordó con detalle el incidente que tuvo lugar durante un concierto de Juan Gabriel en 2012 en Acapulco, Guerrero. La historia comenzó cuando el 'Divo de Juárez', en medio de su presentación, pidió la ayuda del público femenino para completar una parte de la canción Inocente Pobre Amiga.

Fue como que el primero que se me ocurrió. Y lo grité wey, me paré y grité ‘Maricón’ y un silencio... está en YouTube como Inocente Pobre Amiga, Festival Acapulco no sé qué. Y salgo yo gritando y todos se me quedan viendo así como de... El mariachi de atrás de Juanga, casi me suicida”, contó Mariana entre risas, a lo que sus compañeros de la casa reaccionaron con sorpresa y algunas risas incómodas.