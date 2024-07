Mauricio Ochmann es captado con heredera del Dr. Simi, Lorena González, y su hija Kailani

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor, Mauricio Ochmann, acaba de reaparecer ante la prensa muy bien acompañado, pues confirmó su relación sentimental con la joven heredera del Dr. Simi y licenciada en comunicación, Lorena González Herrera, que además de todo ya convive con su hija menor, Kailanni Ochmann. Esta es la primera vez que se le ve a los tres juntos, por lo que la prensa los rodeó de inmediato en el aeropuerto.

No es secreto para nadie que el exesposo de Aislinn Derbez ya no es soltero, pues hace una semana que la hija del empresario farmacéutico más famoso de México, Víctor González Torres, en una entrevista con la revista Quien, confirmó su relación sentimental al lado del actor de melodramas. No se sabe exactamente cuando comenzó esta relación, pero tal parece que ya tienen algún tiempo, pues Mauricio es muy cuidadoso con sus pequeñas.

Durante su encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, el protagonista de la telenovela El Clon dijo a medios como Venga la Alegría que estaba encantado de su relación con la hija del propietario de la cadena de Farmacias Similares: "Yo estoy muy contento, estoy feliz, disfrutando mucho, estamos muy contentos, ahí vamos, ahí vamos disfrutándonos. Ella está conmigo, y estamos contentos todos, y ahí está Kailani, sí, bien, se quieren mucho".

Sin embargo, cuando la pregunta sobre una próxima boda llegó, el intérprete de 46 años inmediatamente respondió: "Oye qué rápido, no lo dejan a uno disfrutar". Poco después, González Herrera confesó a los periodistas la forma en que conoció a Mauricio y qué fue lo que la cautivó del histrión: "Nos conocimos y… (nos presentó) una amiga en común, (me encantó) lo buena persona que es, su interior".

De la misma manera, la menor de los hijos del empresario farmacéutico mexicano habló de su buena relación con la hija de Aislinn Derbez y describió a la pequeña como una niña "bien linda". Finalmente, Lorena reaccionó a los rumores que vinculan sentimentalmente a su hermano Víctor González Herrera con la actriz Irina Baeva, destacando que: "Es mentira. Mi hermano no tiene relación con ella y no la conocía… No sé de dónde salió el rumor… Él no la conoce… creo que la conoció una vez en un evento y ya, no tenía ni su teléfono. No la conozco, yo ya tengo una cuñada".

Fuente: Tribuna del Yaqui