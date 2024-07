Paola Durante revela la verdad del asesinato de Paco Stanley; Jorge Gil sería culpable

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras 25 años alejada de los medios y ser liberada de prisión, la exedecán, Paola Durante, ha decidido no quedarse callada y revelar toda la verdad con respecto a todo lo que tiene que ver con el aun misterioso asesinato del tan exitoso y querido conductor, Paco Stanley, recalcando su inocencia ante todos y señalando que Jorge Gil tiene información que esclarecería todo, señalando que sería culpable de que ella fuera arrestada.

Tras tanta espera y mucha incertidumbre sobre si los rumores serían ciertos, Paola el pasado domingo 21 de julio fue destapada como la quinceava habitante de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, donde ha respondido a cada pregunta que se le ha hecho por más difícil que sea y ha recordado un poco del tormento que ha pasado en los 25 años lejos de las cámaras. Fue acusada y encerrada por la muerte del padre de Paul Stanley.

Y ahora, durante la mañana de este martes 23 de julio, Paola fue interrogada por la presentadora y periodista, Shanik Berman sobre el caso de Stanley y directamente le cuestionó si en verdad creía en la inocencia de Mario Bezares, colega y amigo de Paco que fue culpado de informar a sus asesinos dónde estaría para que lo ejecutaran a balazos. Durante dejó en claro que cree firmemente en que no tuvo nada que ver con el cruel acto que dejó a toda una familia devastada y al joven presentador de Hoy con un gran dolor de saber que no podría volver a ver a su padre, con el que apenas estaba comenzando a convivir más de cerca.

La exedecán de Pácatelas mirando fijamente a Shanik recalcó que ella no tiene duda de la inocencia de Mario, señalando que ella sabe que al chófer de Paco y a Gil, los amenazaron para que pusieran como sospechoso principal a Mario o ellos perderían la vida, asegurando que nadie estuvo involucrado, que todos fueron inocentes, pero tenían que inculpar a alguien para que el caso no llevara a los verdaderos criminales y asesinos del que fue su jefe.

Pero, aunque Paola fue muy tajante en señalar su inocencia, la presentadora de Con Permiso externó sus dudas, por lo que Gomita salió en defensa de Mario y recalcó que ella los conoce bien a él, a su esposa e hijos, que son excelentes personas y si fuera Bezares un hombre tan malo, Dios no lo premiaría con esas bendiciones. Por otro lado, Durante recalcó que ellos son tan inocentes que nunca se escondieron y dieron la cara hasta el momento, mientras que Jorge está escondido y no da la cara, aclarando que no cree que estuviera detrás del homicidio, pero sí detrás de que ellos fueran encarcelados injustamente.

Finalmente, lloró al recordar como la tachaban de asesina en todo México y no la contrataban por ese estigma, porque no podía representar a una marca siendo asesina, asegurando que su mamá murió por todo el caos que se volvió su vida por el caso, asegurando entre lágrimas que ni ella ni Mario merecían eso, que nadie se ha dado a la tarea de conocerlos bien y como sufrieron por perder a un amigo y todavía tener que llevar la culpa siendo inocentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui