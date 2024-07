Tráiler oficial "Joker: Folie à Deux" : La locura de una perturbada pareja en la pantalla

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No cabe duda que The Joker fue una de las películas más icónicas durante los últimos años, no solamente porque retoma una historia tradicional en el mundo de la ciencia ficción, sino por la actuación de Joaquín Phoenix como este payaso loco. Ahora está por estrenarse la segunda entrega y el tráiler oficial ya salió a la luz. Se trata de “Joker: Folie à Deux", la película más esperada del año. Es una secuela que busca ser igual de exitosa que su predecesora.

Como ya se había anunciado anteriormente en esta nueva entrega de Joker, Joaquín Phoenix estará acompañado de Lady Gaga, por lo que será la famosa pareja del Icónico villano con Harley Queen. A diferencia de otras entregas de esta famosa serie, en esta ocasión la película promete llevar al público a un sitio profundo en el perturbador mundo de estos personajes que están en la locura máxima.

Joker: Folie à Deux, tráiler oficial, foto: especial

El tráiler de la película muestra lo que todos esperaban, es decir, una mezcla de locura, acción, armas y mucha música. Pero no se fueron a conceptos modernos, sino a todo un clásico, el nuevo tráiler de "Joker: Folie à Deux" se presentó al ritmo de "When You're Smiling" de Louis Armstrong, En el material, los espectadores pueden ver escenas que lo sumergirán en la mente retorcida de un lunático como es el de Joker, así como la toxicidad de su relación con Harley Queen.

Un juego de imágenes, cambios de luz y de sonido hacen que los aficionados y seguidores de este payaso se queden con ganas de ir al cine y ver la segunda entrega de esta exitosa película. No cabe duda que Joaquín Phoenix es toda una garantía en su interpretación del Joker, sin embargo, hay muchas expectativas sobre lo que pueda hacer Lady Gaga con su carisma y versatilidad, ya que un personaje como Harley Queen es muy exigente.

A pesar de las dudas por la participación de la cantante en este filme, a través del tráiler oficial se puede observar que la química entre ambos es muy evidente, por lo que en pantalla lucen espectaculares. "Joker: Folie à Deux” ha levantado una gran expectativa debido al éxito que tuvo la primera entrega de esta saga. Asimismo, un detalle fundamental es que está filmada para. Imax, por lo cual promete ser una experiencia inmersiva.

Fuente: Tribuna, Agencia México