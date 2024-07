Tras pleito con Galilea Montijo, exconductora de 'Hoy' quedaría fuera de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora y actriz, quien presuntamente dejó el programa Hoy luego de un pleito con Galilea Montijo, tendría los días contados en Televisa, pues según información reciente, la artista habría recibido una oferta para unirse a una importante televisora estadounidense. Se trata de la también modelo y empresaria Cynthia Urías, quien lleva 23 años trabajando en el Canal de Las Estrellas.

La originaria de Los Mochis, Sinaloa, llegó a la televisora de San Ángel desde los 90's y es conocida por ser parte de exitosas telenovelas como Niña de mi corazón (2010), La fea más bella (2006), Misión S.O.S (2005), Rebelde (2004), Alegrijes y rebujos (2003), Velo de novia (2003), Clase 406 (2003), Cómplices al rescate (2002) y Aventuras en el tiempo. Sin embargo, Cynthia lleva varios años alejada de la actuación.

Últimamente la esposa del exbeisbolista Jorge Cantú ha estado enfocada únicamente en la conducción, por lo que ha trabajado en los programas Cuéntamelo YA! y Hoy. Cuando estuvo en el matutino, la sinaloense supuestamente nunca se llevó bien con 'La Gali' e incluso se rumoró que ella provocó su salida: "Ya era sabido que la conductora de Hoy no puede ver ni en pintura a su homóloga... De nada ha servido que Cynthia Urías se la viva poniéndole mensajes en Instagram a Galilea para ganársela", reportó Álex Kaffie hace unos años.

Cynthia Urías se podría ir a Univisión

Durante el más reciente programa de Con Permiso, el conductor Pepillo Origel señaló que Urías tenía los días contados dentro de Televisa San Ángel, pues al parecer habría recibido una invitación para unirse a la empresa hermana Univisión. Juan José recordó que recientemente Urías estuvo de invitada en el programa matutino Despierta América, junto a Alan Tacher y otros conductores, y dejó muy buen sabor de boca al público y a los ejecutivos.

Origel mencionó que es por esta misma causa que Cynthia recibió la invitación de sumarse de lleno al equipo de Univisión, no obstante, no sabe si la conductora aceptaría la propuesta. El periodista señaló que es probable que Cynthia pueda combinar su trabajo en Estados Unidos con Cuéntamelo YA!, debido a que no todas las semanas tiene llamado en este último programa.

Cynthia Urías podría dejar Televisa

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable