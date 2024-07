Alumno se desmaya dentro de 'La Academia'; culpan al show de ser exigente con participantes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos días dieron comienzo dos de los reality shows más importantes de la televisión mexicana, se trata de La Academia y La Casa de los Famosos México 2 (LCDLFM 2), siendo que éste último es tenido como el preferido del público, al grado en el que Adrián Marcelo se burló del programa de TV Azteca, debido a que, supuestamente, casi no tendría audiencia y únicamente los familiares de los concursantes lo verían.

Si bien, conforme los días han pasado, el programa de telerrealidad de Televisa se ha posicionado entre los preferidos de la audiencia, todo parece indicar que La Academia no deja de aumentar la apuesta, al grado en el que los alumnos estarían resintiendo las exigentes estrategias de TV Azteca, para muestra de ello, durante la mañana de este miércoles, 24 de julio, se reportó que uno de los alumnos se habría desmayado en plena transmisión del show.

Eduardo Meza se desmaya durante emisión de La Academia

Créditos: Internet

De acuerdo con algunos informes, todo ocurrió durante la transmisión del pasado martes, 23 de julio, cuando el director de esta edición de La Academia, Héctor Martínez, estaba charlando con los alumnos, cuando uno de los participantes identificado como Eduardo Meza, comenzó a manifestar síntomas de malestar, al grado en el que estuvo a punto de perder el conocimiento, lo que alertó al famoso junto al resto de los estudiantes.

Esta situación no dejó indiferente a Martínez, quien rápidamente se aproximó a Meza para brindarle apoyo. Si bien, esto significó como minutos de tensión entre el alumnado, la realidad es que las cosas no escalaron y todo indicaría que el joven se encuentra bien; sin embargo, esto detonó una alarma entre los televidentes, quienes no tardaron en acusar al show de llevar al límite a los concursantes para elevar el rating.

Pero este no fue el único tipo de reacción del público, puesto en redes sociales hubo quienes acusaron a Martínez de ser poco empático con el alumno en cuestión; mientras que otros más criticaron a la nueva generación por presuntamente ser débiles, dado a que hace 20 años, los primeros participantes serían tratados peor y aún así soportaban los regaños tanto de sus profesores, como de los jueces como por ejemplo los de Lolita Cortés, quien es tenida como una dura crítica.

Fuentes: Tribuan