Boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal: Invitados, lugar del evento, vestido y todo lo que se sabe

Ciudad de México.- Los nombres de Ángela Aguilar y Christian Nodal se encuentran en todos los titulares de la prensa luego de que se difundiera el rumor de que este miércoles 24 de julio contraerían nupcias, luego de un par de meses de noviazgo, y acapararon aún más la atención cuando se difundieron las primeras imágenes de Ángela vestida de novia. Con ello se confirmó la boda de esta polémica pareja.

Según fuentes cercanas a la pareja, el intérprete de Botella tras botella y la joven de 20 años estarían por unir sus vidas en una íntima ceremonia en Morelos. Específicamente, el magno evento se realizaría de forma privada y con un reducido número de invitados en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, que se encuentra en la carretera federal Cuernavaca-Chilpancingo, en el kilómetro 41.8, específicamente en la zona de Amacuzac.

Aunque no se ha confirmado oficialmente la noticia, la hija menor de Pepe Aguilar ha sido captada luciendo un impresionante look de novia. En los videos que ya son virales en las redes sociales se puede ver a Ángela portando un sofisticado vestido blanco de manga larga con detalles de encaje y con escote en la espalda, mientras otra persona camina detrás de ella cargando lo que parece ser la cola de novia desmontable.

Cabe resaltar que cuando Christian y la integrante de la dinastía Aguilar confirmaron su romance, de inmediato surgieron rumores de que habían tenido una boda en Italia, sin embargo, en una entrevista con ¡HOLA! la cantante negó tener interés en estar casada a su corta edad: "No me casen ni me embaracen todavía, por favor", declaró en aquel momento. No obstante, ha sido captada luciendo un ostentoso anillo de compromiso.

Crédito: Instagram @milenio

Otra información que se tiene sobre esta boda es que el maquillaje y peinado de Ángela estuvo a cargo de Ferggie Coll, quien publicó en sus historias de Instagram algunas fotos mostrando que estaba en México e incluso hasta posó con Chichí, la perrita que adoptaron los recién casados semanas atrás.

Sobre los invitados, se sabe que la familia Nodal así como la dinastía Aguilar viajó a México para estar presentes, además de que se cree que el cantante Marc Anthony también acudió al evento, ya que su esposa, la modelo Nadia Ferreira, ha publicado fotos en la misma finca donde se realizaría la boda, además de que el maquillista Vico Guadarrama publicó que esta tarde la había maquillado. Por otra parte, la influencer yucateca Lylo Fa, una de las mejores amigas de Ángela, publicó en sus historias de Instagram que estaba en el centro del país y colocó el siguiente mensaje:

Listos para romper la pista".

Invitados a la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar

