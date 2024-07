Filran VIDEO de Irina Baeva llorando por Gabriel Soto; promete que ya no le va a rogar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz rusa Irina Baeva había preferido mantenerse muy al margen y en silencio luego de que Gabriel Soto lanzara un comunicado para informar que su relación había llegado a su fin. Sin embargo, el domingo 21 de julio platicó en exclusiva con la revista ¡HOLA! para hablar del duro proceso que está viviendo y se dejó ver vulnerable por primera vez, pues asegura que ella no estuvo de acuerdo en la ruptura.

Hace algunas horas, el sitio web de la revista publicó el video completo de la entrevista que tuvo con la protagonista de Aventurera, quien en varias ocasiones rompió en llanto al sincerarse sobre lo que vivió con el exesposo de Geraldine Bazán. Una de las veces que la artista rusa de 31 años no pudo contener las lágrimas cuando fue cuando la cuestionaron sobre si sigue teniendo algún tipo de contacto con Gabriel y ella aseguró que no:

No hay comunicación… y no la hay, porque es el momento en el que me doy cuenta de que también es momento de retirarme, y de yo escogerme a mí misma", expresó Baeva con la voz entrecortada.

En la declaración, Irina dio a entender que ella ya no piensa rogarle a su exprometido para volver a intentar seguir juntos, recordando todo lo que ella sufrió tras conocerse su romance: "Lo aposté todo por esta relación, tan es así, que no me importó todo lo que eso conllevó, y para mí fue brutal. Me enamoré, amé, amo, y lo hice todo, lo humanamente posible para que las cosas funcionaran y me voy en este momento con la conciencia tranquila de que realmente no hubo nada más qué hacer".

La villana de telenovelas de Televisa como Soltero con hijas también confesó que hasta el día de la entrevista ella seguía amando a Gabriel. De hecho, no descartó darse una nueva oportunidad en el amor con el galán mexicano: "Sí…", dijo la actriz sin dudar sobre esta posibilidad, pero luego de que el periodista recalcó que si después de todo lo que está pasando en este instante volvería con él, ella respondió:

No lo sé, de todo lo que vivimos juntos… siempre será parte de mi historia y siempre se quedará en mi corazón".

Y ante la pregunta sobre si el actor estaba de acuerdo con tener un bebé con ella, Baeva explicó: "Sí, claro, siempre lo habíamos hablado, creo que eso sí, definitivamente, no solamente lo he comentado yo en varias ocasiones, sino también lo ha comentado él mismo". Además, la también influencer confesó que ella y Soto comenzaron una vida "de marido y mujer", una vez que celebraron una boda simbólica el pasado mes de marzo en Acapulco, hecho que nuevamente la hizo romper en llanto.

Finalmente, la rusa respondió a los rumores de que engañó a Gabriel con el empresario Víctor González Herrera, hijo del Dr. Simi, pero ella lo negó de forma contundente: "Lo conocí (en el evento), compartí con él tiempo mínimo, no hay ninguna relación de amistad, no nos conocemos, no lo conozco, no sé nada de él, fue la primera y última vez que lo vi en mi vida".

Fuente: Tribuna