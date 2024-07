¿La saca del clóset? Laura León exhibe a su prometido y revela si terminó su relación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida cantante y actriz, Laura León, sigue dando de que hablar por su actual estado civil, debido a que después de haber exhibido a su prometido, confesando que lo vio al usar uno de sus vestidos, y señalar que no deseaba boda con él por este detalle que descubrió, acaba de brindar una entrevista en la que aclara la situación de una vez por todas y revela si terminó su relación, ¿acaso lo sacó del clóset?

Hace poco la denominada 'Tesorito' estremeció al mundo del espectáculo cuando en una entrevista declaró que estaba pensando en no casarse tras tres años de relación, debido a que su pareja, durante un viaje a Miami en el que se pasaron de copitas, de la nada este se puso uno de sus vestidos y le bailó, dejándola en completo shock, haciéndola dudar de si era su hombre ideal. Ante esto, mucho se ha dicho sobre las preferencias de su pareja, ya que muchos afirman que tendrían los mismos gustos.

Pero ahora, tal parece que las cosas se han aclarado y la intérprete de Suavecito está muy feliz con su relación sentimental, debido a que en una reciente entrevista con Venga la Alegría, dejó en claro que no terminó su relación y que los planes de boda siguen, y al ser cuestionada sobre el motivo, ella fue clara al mencionar que la felicidad que siente con su pareja: "No puedo ir a ningún lado a comprar un kilo de felicidad, de estabilidad, de lo que él me da".

Ante este hecho, la exactriz de Lagunilla, Mi Barrio destacó que desde ese momento han tenido una relación llena de complicidad y momentos de mucha diversión, señalando que en una ocasión bailaron y cantaron mientras que él estaba vestido con un hermoso vestido blanco: "De repente me salió con un vestido blanco precioso y bailamos, estuvimos felices, y a mí no me interesa, yo soy feliz con él. Tesoritos, a mi me vale madres si se viste de mujer, o de lo que él quiera, yo lo quiero".

Finalmente, Laura dejó en claro que pese a todo él tiene muchas cualidades que la tienen enamorado, destacando principalmente que: "Me hace feliz, es un hombre culto, espléndido, simpático, bailador, cantador". Al calor del momento y mirando la cámara le envió un poderoso mensaje a su pareja, en el que no solo le mostró su amor ciego, sino también su apoyo incondicional en todo: "Cuando quieras, tienes todo mi vestuario a tus órdenes, mi vida".

Fuente: Tribuna del Yaqui