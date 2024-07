Mamá de Geraldine Bazán da zarpazo a Irina Baeva; niega boda con Gabriel Soto y la exhibe

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Doña Rosalba Ortiz, madre de la reconocida actriz Geraldine Bazán, sorprendió al volver la inesperada aliada de su exyerno, el famoso actor de novelas, Gabriel Soto, puesto que en una entrevista con TV Azteca y otros medios de comunicación dio un duro zarpazo a la polémica rusa, Irina Baeva, pues fue cien por ciento tajante al negar su boda y exhibir sus mentiras ante las cámaras. En el pasado la abuela de las hijas del galán siempre despotricaba contra los actores de Vino el Amor.

No es secreto para nadie que doña Rosalba no es la mayor fan de Soto y mucho menos de Irina, pues como madre de la actriz de Corona de Lágrimas, no ha parado de defender el corazón de su hija y en cada oportunidad que ha tenido arremete en contra de la polémica expareja, siendo una de las que se mantienen firmes en la creencia de que el mexicano le fue infiel a Geraldine con la rusa y por su causa rompió su matrimonio y desatendería bastante a sus nietas.

Y aunque es una sorpresa que le dé la razón a su exyerno dado el pasado, era de esperarse que hundiera a la actriz principal de la obra de teatro, Aventurera. Esta oportunidad llegó hace unos momentos, cuando reporteros de Venga la Alegría la captaron y consiguieron una entrevista, en la cual habla de la mencionada boda que Irina asegura que tuvo con Gabriel el pasado 27 de marzo de este año, misma que el galán de Televisa niega rotundamente.

En dicha entrevista, doña Rosalba recalcó que cada mujer tiene su ilusión de un cuento de hadas como en La Cenicienta u otras princesas, recalcando que era solo eso, una ilusión que se inventan en su cabeza cuando una reportera le cuestionó que aunque fuera inventada, agregando que desde que sé es pequeña, a las niñas le meten esas ideas del amor, de la boda y todo lo demás, por lo que es lógico que ella la desee, pero afirmó que esa presunta boda no es verdad, que era falsa y ni siquiera debió vestirse de blanco.

Según la exsuegra del galán de novelas como Mi Camino Es Amarte, declaró que esa ceremonia no es válida ya que Gabriel ya había estado casado ante los ojos de Dios y esa es hasta la muerte. Pero eso no fue todo, pues señaló que puede entender que Irina esté desesperada y pierda el control, debido a que se ha hecho pública la infidelidad de Soto con Cecilia Galliano, destacando que era algo fuerte lo que pasaba, pero a veces las cosas que unos hacen y están mal, pero ven bien, se les regresa.

Fuente: Tribuna del Yaqui