"No soy sumisa": RoRo le contesta a feministas que la atacan por cocinar para su novio

Ciudad de México.- Los temas de discusión en redes sociales cambian a gran velocidad. El debate actual del que todos han opinado con críticas o justificaciones es el relacionado con la traditional wife. Estamos seguros de que en una semana el foco pasará a otra conversación y dejará en el olvido las rencillas que ha generado, mientras sigue en boga te explicamos todos los detalles que dieron origen a esta pelea.

¿Conoces a la influencer RoRo? Si no es así, te la presentamos, pues fue a partir de su contenido en TikTok que la comunidad en Internet —sobre todo la masculina— comenzó a enaltecerla. Los videos de la influencer española de 22 años son, en apariencia, simples. Ella se graba preparándole distintos platillos a su novio Pablo como una muestra de cariño hacia él. La joven se describe en su perfil como "solo una chica de moda a la que le encanta cocinar" y cuenta con más de 2.4 millones de seguidores.

Sus clips se caracterizan por su voz dulce en la que cuenta los ingredientes que usará para cocinar lo que a "a Pablo le apetecía...", "Pablo me ha pedido...", "Pablo quería...". Esta actitud le ha valido ser vista con ojos de sumisión, aunque no para todo es así. La mayoría de los hombres la defiende e incluso la presumen como la mujer ideal y un ejemplo para las nuevas generaciones. Rocío Bueno —nombre real de la tiktoker— no sólo es buena para las recetas, sino que también ha demostrado tener otro tipo de habilidades como la hechura, cultivo de frutas y verduras, entre otras. Todos estos gestos son aplaudidos y admirados por unos cuantos y juzgados por otras.

Los comentarios más comunes en su contra revelan que RoRo revive el estereotipo de ama de casa de los años 50 en los que las actividades de la mujer sólo se dedican a complacer al esposo, al que se le cose, se le cocina y se le limpia. Ellas han 'elegido' servir y nada más.

Frente a las repetidas reprobaciones, RoRo ha dado su punto de vista. En entrevista en el podcast de Sr. Wolf, dirigido por Juan Ramón Lucas, Bueno aclaró que su contenido no debe interpretarse como una defensa al rol conservador femenino. Aseguró que ella no se considera una mujer sumisa y que tampoco está "para servir a Pablo", de quien dijo que participa a partes iguales en las tareas domésticas. Al final, resaltó que los usuarios han tergiversado sus videos, en los que ella simplemente muestra una de sus más grandes pasiones que es cocinar.

Estoy haciendo una receta para mi novio, no significa que las mujeres se tengan que poner a cocinar, que los valores tradicionales sean los mejores ni que yo sea una ama de casa", dijo.

RoRo suele compartir en videos su experiencia en la cocina

