Paul Stanley pide la salida de Mario Bezares de 'La Casa de los Famosos México' en 'Hoy'

Ciudad de México.- El reconocido presentador y actor, Paul Stanley, demostró que ya no le tiene miedo a nada, pues durante el más reciente programa en vivo de Hoy, no tuvo reparo alguno en pedir la salida del conocido presentador mexicano, Mario Bezares, afirmando que debería de ser uno de los nominados para expulsión dentro de La Casa de los Famosos México. Siendo apenas un niño, Paul se quedó sin padre y supuestamente el conocido 'Mayito' lo engañó, rompiendo su corazón.

No es secreto para nadie que Bezares fue acusado y hasta estuvo casi dos años en prisión por el cruel asesinato del querido presentador de la década de los 90's, Paco Stanley, dejando un gran hueco en el mundo del espectáculo, pero sobre todo en la vida y el corazón de Paul, pues él no perdió a un simple figura del espectáculo, sino a su padre. Aunque el joven presentador de Miembros Al Aire no quiere hacer conclusiones sobre quién mató a su progenitor, en una ocasión reveló que Mario le habría ofrecido su ayuda para salir adelante y cuando este quiso contactarlo, se dio cuenta que le dio un número falso.

Desde ese momento el colega de Galilea Montijo se sintió muy decepcionado de Mario y comenzó ese resentimiento, aunado a su presunta culpabilidad en el caso tan polémico de su padre. Y ahora, durante el programa Hoy, al hablar de las posibles nominaciones que se harán en el reality show la noche de este miércoles 24 de julio, hablaron con respecto a quiénes consideran que deben de serlo.

Para sorpresa de nadie y satisfacción de muchos, el actor de Mi Querida Herencia, ante la cámara, al colocar a sus participantes que al menos él nominaría con la esperanza de que suban a placa y cualquiera sea eliminado, señaló que el primero sería 'El Potro', segundo Shanik Bermán y finalmente simplemente pidió que le pusieran la foto, pues ya todos saben de quién habla, con una risa que evidentemente demostró que hablaba de Mario.

Ante este hecho, los seguidores en Instagram del famoso matutino de la empresa San Ángel, aplaudieron y se rieron de que Stanley fuera así de honesto, señalando que incluso debió de darle más puntos: "@paulstanleyd tenías que haberle dado 3 a ya sabes quien", "Al Mario jajajajajajaja pin... Paúl" y "@paulstanleyd amo". Cabe mencionar que varias de sus colegas, como Andrea Escalona, coincidieron en que 'Potro' merecía ir a nominación.

Fuente: Tribuna del Yaqui