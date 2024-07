Rompe récord: Karol G reúne a más de un millón de espectadores en YouTube

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El éxito de Karol G sigue rompiendo barreras y manteniéndose como uno de los temas más relevantes de conversación en la industria musical. Hace unos días, fue la invitación que le extendió a Amaia Montero —exvocalista de La Oreja de Vann Gogh— lo que puso el foco sobre ella, pues logró que la entrañable intérprete de Rosas volviera a los escenarios tras dos años de ausencia. Ahora, la artista del reguetón vuelve a posicionarse en los titulares gracias a que congregó a más de un millón de espectadores en su concierto transmitido por YouTube.

Todos quieren ser parte de la experiencia de escuchar y ver bailar a 'La Bichota' y para los que no pudieron asistir a su más reciente presentación en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid, España, se abrió la alternativa de ver el show a través de la famosa plataforma YouTube.

Sus admiradores siguieron gustosos el espectáculo que forma parte de su gira Mañana Será Bonito mediante sus pantallas. La cifra que la famosa barranquillera acumuló fue un auténtico récord, con 1.2 millones de personas en el punto máximo de concentración.

Karol G lanzó su último disco en febrero 2023, a partir del cual organizó una gira por todo el mundo

Durante dos horas, la colombiana presentó sus más grandes éxitos con un setlist impecable que incluyó temas muy queridos como Tusa, Besties, El Barco, Oki Doki, Una noche en Medellín y muchas otras más. En su última noche en tierras españolas no tuvo invitados que la acompañaran a cantar, pero sí subió a Iker, el niño que ha sido protagonista de los promocionales de su álbum que ha ocupado los primeros lugares en la lista de ventas a nivel mundial y que cuenta con la colaboración de destacadas figuras como Romeo Santos, Shakira y Carla Morrison.

A mitad de presentación, la compositora expresó su gratitud hacia el público que no ha parado de apoyarla y reflexionó sobre el crecimiento personal que se ha nutrido a partir del tour. Contó que el álbum fue el impulso que necesitaba para aprenderse a querer y a valorar quién es sin importar las opiniones de los demás, "porque estoy segura de que Dios me hizo única, así como nos hizo únicos a todos por una razón". Por ahora, Karol G tiene una fecha pendiente y seguirá su desfile por en el festival Rock in Río de Río de Janeiro (Brasil), donde clausurará la gira que la ha llevado de un lado a otro del mundo durante un año.

