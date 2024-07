Se volvió mujer: Tras acabar vetado, exgalán de Televisa se confiesa con Chapoy en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico galán de las telenovelas, quien ha trabajado décadas en Televisa y que hace poco fue vetado en un famoso programa, dejó sin palabras a los televidentes ya que la tarde de ayer martes 23 de julio apareció al lado de Pati Chapoy, en el programa Ventaneando. Se trata del controversial Eduardo Yáñez, que dio una entrevista exclusiva para hablar del zafarrancho que vivió durante los premios Grandeza Hispana, donde tuvo una confrontación con la reportera Paty Cuevas.

El actor comenzó su carrera en San Ángel y ha formado parte de exitosos melodramas como Destilando Amor, Fuego en la sangre, Corazón Salvaje y Amores Verdaderos, sin embargo, desde hace años ya no tiene contrato de exclusividad en esta televisora. Por ello ha trabajado en Telemundo y ha hecho series de streaming como Mi Tío, donde se volvió mujer para interpretar a un trans y apareció irreconocible.

La tarde de ayer martes, el equipo de Ventaneando presumió que Eduardo dio una entrevista exclusiva a Chapoy por primera vez, donde habló de sus recientes incidentes con la prensa. El protagonista de novelas confesó que se siente acosado por algunos integrantes de los medios de comunicación, que lo buscan con el objetivo de sacarlo de sus casillas para generar información polémica.

Ahora hay una serie de personas que participan de sus programas, que nos entrevistan, y nos agarran saliendo de aquí, o te persiguen, para agarrarte en un restaurante con una chava, o etcétera, entonces estos cuates tienen otro punto de vista, o sea, hay un precio para que lleven una nota", dijo el histrión de 63 años.

Pati apoyó en todo momentos los comentarios de 'Lalo', quien añadió: "Desvirtúa mucho lo que es el periodismo real, yo sí creo que al público le interesa saber de los esfuerzos y los caminos duros que ha pasado un actor, una actriz, un cantante". Asimismo, la titular de Ventaneando hizo referencia a que muchos reporteros buscan "la nota fácil" y el actor respondió:

No es que la nota amarilla venda más, es que es la más fácil de hacer, porque a ver, ahora resulta que llego y te provoco, y si te hago perder tu piso, ya gané, y no se trata de eso, se me hace muy cobarde".

Yáñez además dijo que ya se convirtió en víctima de este tipo de reporteros: "A mí ya me agarraron de puerquito ¿no?, como que quieren que yo me encab... para que después me demanden y yo les pague". Al respecto de si le enfurece este tipo de acciones, el actor mexicano aclaró: "No me dejo, o sea, ahora ya sé perfectamente con quién estoy hablando, qué es lo que estoy hablando, y contesto todas sus preguntas, por más jaladas de los pelos que sean”.

Finalmente, el intérprete del Canal de Las Estrellas señaló que la denuncia que hizo la reportera en su contra, no tiene fundamentos: "Aquí hay una mentira enorme, hay muchos videos por muchos ángulos tomados, que en ningún momento yo me molesté, a pesar de que me preguntó una bola de tonterías, que se dedicó a aventarme preguntas capciosas, malintencionadas, sarcásticas, irónicas, y sin embargo contesté muy bien”.

Por ello, confirmó que en breve iniciará un proceso legal por este incidente. "Estoy demandado por robo de teléfono, me tiene que llegar un citatorio, para yo ir allá al juzgado, y gracias Paty (Cuevas), qué bueno que fuiste honesta, salió a decir que yo nunca la había agredido, eso fue una bronca que tuvieron los reporteros con los de seguridad del teatro. Ahora ella argumenta que yo le quité su teléfono, yo no le quité el teléfono, yo lo tomé porque me pegó en la cara y lo tomé. Sí me molestó", declaró.

