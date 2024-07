Shanik hace enfurecer al 'Potro' y tienen intensa pelea en 'La Casa de los Famosos México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora, Shanik Berman, ha acabado con la paciencia de uno de sus compañeros más controversiales, Luis 'El Potro' Caballero, debido a que durante una reunión con todos los habitantes de La Casa de los Famosos México, no tuvo reparos al demostrar que lo hizo enfurecer por una broma de su pasado que no le pareció para nada, por lo cual se desató una intensa pelea entre ambos, en el que él se mostró serio y ella le restaba importancia.

Apenas van tres noches dentro del reality show de Televisa y la auténtica protagonista hasta el momento es Shanik, que en todo su tiempo ha mostrado varias facetas de su personalidad que han causado una gran conexión con el público, desde su vulnerabilidad al hablar de la muerte de su hijo, su intimidad con su madre y su forma tan irreverente de ser en la que saca "el chisme" de sus otros compañeros, con los cuales ha tratado de jugar y bromear.

Pero, a diferencia de varios que no se han tomado nada personal de lo que dice y por el contrario se han divertido con sus ocurrencias, riéndose y a veces hasta buscándola para sacar plática con ella, 'Potro' no está contento con su forma de ser, por lo cual el exintegrante de Guerreros 2020 ya no pudo más y antes de irse a dormir la noche del pasado martes 23 de julio, decidió quejarse abiertamente y reclamarle sumamente molesto frente a todos.

Esto sucedió pues al casi ser media semana, La Jefa quiso darle la oportunidad a todos los que entraron con un reto de duración de una semana, la oportunidad de poder romperlo antes de tiempo, en este caso, el sobrino de Consuelo Duval y Karime Pindter, para salvar el papel higiénico, renunciaron a sus maletas la primer semana, por lo que no se podían cambiar la ropa que traían puesta, y para entregárselas y salvarlos del suplicio, tenían que convencer a Shanik de que dejara que Karime durmiera con 'Jorgito', el muñeco de trapo que llevó de su esposo, y ella dormir con 'Potro'.

Afortunadamente la presentadora del programa Hoy se apiadó de Pindter que le suplicó, asegurando que ella lo haría con ella, y pese a sus dudas iniciales, terminó por aceptar, pero por su parte el cantante señaló que él no quería dormir al lado de Shanik para no faltarle el respeto a su pareja, con la que acaba de tener un hijo, a lo que Berman a modo de risa dijo que si ya se había metido con todo Acapulco Shore, no tenía porque ponerse en ese plan por solo dormir a su lado, aclarando que no harían nada malo.

Esto fue lo que hizo que el exparticipante de La Academia molesto comenzara a señalar que no era una mujer chistosa y no tenía porque andar haciendo esas bromitas que a nadie le parecían chistosas y menos repetirlas cuando "no pegaron" la primera vez que la hizo, negándose a dormir con ella de forma tajante, a lo cual La Jefa opto por mejor cambiar el reto y que Shanik se fuera a la suite del líder con Karime y Sabine Moussier y 'Potro' se quedara con 'Jorgito'.

