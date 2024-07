Tunden a Irina Baeva por hablar de su boda con Gabriel Soto como si hubiese sido real

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la noche del pasado martes, 23 de julio, una afamada revista de socialité mexicana compartió, en exclusiva, una entrevista con Irina Baeva, quien decidió terminar con los rumores y destapó que sí se había casado con Gabriel Soto, en secreto hace unos meses. La famosa contó que todo se trató de una boda espiritual a la que asistieron amigos y familiares cercanos, así como también resaltó que por ello mismo se sorprendió cuando el galán de Televisa terminó con ella.

En TRIBUNA te contamos que, según Baeva, tanto ella como Soto se casaron durante el mes de marzo, en la casa de Acapulco, Guerrero, propiedad de Gabriel. Asimismo, filtró una serie de fotografías en las que se le ve vestida de novia, mientras que tanto ella como el actor de Mi camino es amarte lucen radiantes; sin embargo, la propia Irina aclaró que todo ello carecía de legalidad, puesto todo se trató de algo simbólico y espiritual.

Gabriel Soto e Irina Baeva se casaron en secreto en Guerrero

Como era de esperarse, la gente no tardó en opinar al respecto en redes sociales, donde la actriz de Muchacha italiana viene a casarse fue destrozada por el público, quienes consideraron que estaría exagerando con el asunto de la boda, puesto al carecer de legalidad, la realidad es que ninguno de los dos estaría casado, por lo tanto, Gabriel Soto no tendría ningún compromiso de peso con la famosa actriz.

“Yo me casé en una kermés, ¿cuenta?, “yo también me casé espiritualmente con Brad Pitt, ahora ¿cómo me divorcio?”, eso no es casarse o te casas en una iglesia o te casas ante la ley”, “ahora salí espiritual”, fueron algunos de los mensajes de las personas, quienes se manifestaron en contra de las declaraciones de la actriz rusa, quien durante las últimas semanas ha recibido una gran cantidad de mensajes de odio por su mala interpretación de ‘Elena Tejero’ en Aventurera.

Fotografía de la supuesta boda de Gabriel Soto e Irina Baeva

Cabe señalar que la famosa no ha recibido de manera directa dichos textos, puesto tiene limitados los comentarios en sus redes sociales y únicamente otras celebridades pueden dejarle mensajes, los cuales son de apoyo. Por su parte, Gabriel Soto ha evitado hacer algún tipo de declaración al respecto y se ha mantenido en silencio. Será cuestión de esperar en las próximas horas para ver si la celebridad dice algo al respecto.

