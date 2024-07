Alex Hoyer dio su punto de vista acerca de los besos que Danna les da a sus bailarinas

Ciudad de México.- Una de las características de los conciertos de Danna Paola es que estos siempre cuentan con un elemento sorpresivo, ya sean sus arriesgados vestuarios, confesiones o muestras de cariño a sus bailarinas, como sucedió en su presentación en los premios MTV MIAW 2024. El acto motivó todo tipo de comentarios desde aquellos que la calificaron como un ejemplo de empoderamiento femenino, hasta los que consideraron que la artista recurría a todo tipo de recursos para seguir llamando la atención.

Desde luego, no pudieron faltar los mensajes que consideraron el beso como una falta de respeto gravísima hacia su actual pareja, Alex Hoyer, pero nadie mejor que él mismo para definir si este fue o no un gesto de traición hacia la relación romántica. La prensa le pidió su opinión sobre la desbordante pasión que la intérprete de Platonik y Tenemos que Hablar protagonizó en conjunto con una de sus bailarinas sobre el escenario hace diez días.

Hoyer se mostró relajado y sin ningún rastro de estar afectado por la actuación de su novia. Por el contrario, dijo estar de acuerdo con todas las expresiones artísticas que Danna decida interpretar en sus presentaciones en vivo. Él considera que el controvertido beso va acorde con el espíritu e ideales de la estrella, quien en repetidas ocasiones se ha posicionado a favor de la diversidad sexual. Los besos en los conciertos de Danna son cada vez más usuales, por lo que ha llegado el punto en el que su pareja ya lo ve como algo normal.

Más adelante le cuestionaron si él sería capaz de imitar a la actriz. Hoyer se imaginó la escena por un momento y dio a entender que la idea no le parecía descabellada y que de hecho estaría dispuesto a darse "un beso de tres". Argumentó que el escenario es un espacio que se presta para la libertad de expresión y donde los artistas le dan rienda suelta a sus ideas.

Álex nunca ha desconfiado de Danna

Sobre esta línea, los reporteros quisieron saber si no lo invadían los celos cada vez que Danna se besa con su equipo de trabajo —pues lo ha hecho en repetidos momentos—. El cantante confesó que entre sus rasgos de personalidad no figuran los celos y la desconfianza hacia sus parejas.

No, no soy celoso, creo que no es parte de mi personalidad, o sea, al final nunca me he considerado una persona que siente

celos".