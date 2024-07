¿Cantará en los Juegos Olímpicos? Céline Dion recibiría millonaria suma para presentarse

Comparta este artículo

París, Francia.- En medio de los rumores que sugieren que la reconocida cantante, Céline Dion, va a ser parte importante de la inauguración de los Juegos Olímpicos 2024, pues va a cantar un tema como parte de este momento tan importante en la competencia, se ha filtrado que recibiría millonaria suma para presentarse y solamente interpretar una canción de su repertorio, la cual sería en francés, idioma que domina a la perfección al ser canadiense.

Hoy en día cuando se habla de Dion las palabras guerrera y resiliencia son las que mayormente la identifican, sin contar el talento que por años ha demostrado, debido a que hace dos años que confirmó que lamentablemente padece del síndrome de la persona rígida (SPS), la cual dado a sus severas complicaciones la obligaron a tener que cancelar su gira en el año del 2022 y retirarse de la vida pública una breve temporada.

Ahora, este 2024 ha marcado algo importante para la creadora del tema My Heart Will Go On, debido a que desde febrero ha tenido una mayor presencia escénica, pues en dicho mes apareció inesperadamente en los Premios Grammy 2024 para entregarle a Taylor Swift su galardón por el álbum del año, poco después en un partido y hace unas semanas en la alfombre roja de la presentación de su documental titulado I Am: Celine Dion. Pero, tal parece que lo más importante de su año está a horas de suceder, ya que según TMZ, ella va a presentarse para cantar en los Juegos Olímpicos.

Aunque la cantante no ha revelada nada y dicha información permanece en calidad de especulaciones, los rumores cada vez son más fuertes, debido a que la cantante compartió que se encuentra en París, donde se realizara la competencia deportiva, y que hace apenas unos días fue vista ingresando en el Hotel Royal Monceau. En caso de que estas especulaciones resulten ser ciertas, se ha dicho que va recibir dos millones de dólares solo por interpretar una canción en la ceremonia de apertura, que será el próximo viernes 26 de julio en el Río de Sena.

Cabe mencionar que si el viernes 26 de julio aparece en la ceremonia de apertura, donde también se ha dicho que Lady Gaga se presente y Aya Nakamura, sería la segunda ocasión que forma parte de unos Juegos Olímpicos en el ámbito del entretenimiento, debido a que cantó The Power of the Dream durante la apertura de los que se realizaron en Atlanta 1996, la cual es conocida como una de las más importantes y simbólicas de los juegos.

Fuente: Tribuna del Yaqui