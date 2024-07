Con el sentimiento a flor de piel, Alessandra Rosaldo da inesperada noticia sobre su padre

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- No cabe duda de que la familia Derbez no ha parado de dar de qué hablar durante los últimos meses, ya sea por el embarazo de la novia de José Eduardo o por la estatua que el Gobierno de Guerrero le obsequió a Eugenio por impulsar el turismo en Acapulco, mediante a su trabajo en el cine y la televisión. Cuando parecía que todo iba a estar tranquilo con la dinastía de actores y cantantes, llega una nueva noticia sobre ellos.

Resulta ser que Alessandra Rosaldo reapareció con el sentimiento a flor de piel en su cuenta de Instagram, donde compartió una noticia a cerca de su querido padre, Jaime Sánchez Rosaldo, ¿quieres enterarte de todos los detalles? Entonces, no dejes de leer porque a continuación te contaremos qué es lo que ocurrió con el abuelo de Aitana y también suegro del afamado actor de No se aceptan devoluciones.

Todo ocurrió cuando la afamada actriz de Salomé y Amarte es mi pecado compartió una fotografía de toda su familia, en la que también se puede ver su progenitor a y la propia Aitana; unida a ella se puede apreciar un mensaje de felicitación, ¿la razón? Durante la jornada del pasado miércoles, 24 de julio, el padre de la integrante de Sentidos Opuestos, se encontraba celebrando su fiesta de cumpleaños número 82.

Con el sentimiento a flor de piel, Alessandra Rosaldo da noticia de Jaime Sánchez, su padre

Créditos: Instagram @alexrosaldo

Es bajo este contexto, que la famosa decidió felicitar a su amado padre, a quien le deseó que el próximo año estuviera lleno de “salud, luz, bendiciones y muchos momentos juntos e inolvidables”. La querida cantante de éxitos como Amor de papel, Fiesta, Escríbeme en el cielo y ¿Dónde están? También se manifestó agradecida porque su padre haya llegado a la edad de 82 años, logro con el que muy pocas personas.

“Felices 82 papito hermoso. Que sea un año de salud, luz, bendiciones y muchos momentos juntos e inolvidables. Qué fortuna tenerte y además tenerte fuerte, lleno de vitalidad y de sueños por cumplir, ¡te amo!”, declaró la famosa.

Alessandra Rosaldo felicita a su padre por su cumpleaños

Créditos: Instagram @alexrosaldo

Cabe señalar que, en la fotografía, el comediante y actor de películas como Milagros del Cielo, CODA y No eres tú soy yo, brilló por su ausencia, así como también se sabe que no reaccionó a la publicación de su esposa, a diferencia de José Eduardo Derbez, Consuelo Duval y hasta Patricia Manterola; sin embargo, esto no evitó que la gente le enviara su cariño Jaime y a la propia Alessandra Rosaldo con mensajes como: “Feliz cumpleaños, un fuerte abrazo”, “Muchas felicidades a tu guapo”, entre otras cosas.

