¿Corren peligro los concursantes? Sabine Moussier revela que tiene enfermedad contagiosa

Ciudad de México.- La salud de Sabine Moussier dejó a muchos preocupados, sobre todo después de que entre lágrimas le confesara a sus compañeras Shanik Berman y Karime Pindter que padece una enfermedad autoinmune que le hace tener tanto días buenos como días malos, como los que ha tenido en los primeros episodios de La Casa de los Famosos, donde ha referido sentir fuertes malestares.

Débil, con escalofríos, con el cuerpo cortado y con ganas de vomitar, fueron algunos de los síntomas que la villana de telenovelas dijo sentir, mientras sus compañeras buscaban consolarla, con la periodista rubia permitiéndole recostarse en sus piernas para que estuviera más cómoda o con Briggitte Bozzo recomendándole que dedicara una oración a Dios para así poder recobrar la salud.

Desde entonces ha sido captada por las cámaras muy decaída y sin energía. Aunque posiblemente esto jugó a su favor para evitar que los demás la vieran como contrincante y la nominaran para salir, Sabine continúa atravesando un mal rato. Esta mañana volvió a sorprender tanto al público como a las demás inquilinas con una nueva noticia acerca de su estado de salud.

Pindter y Gomita se encontraban en la cocina junto con ella, cuando les confirmó sin más: "Tengo salmonella, hay dos tipos, pero no sé cuál de las dos es la que tengo". Si bien al inicio de su confesión, sus nuevas amigas no alcanzaron a escucharla bien y confundieron su mensaje con un: "¿quieres avena?", después de aclarar que no se trataba de ningún platillo, sino de una enfermedad, ambas se mostraron desconcertadas por el inesperado anuncio.

En los primeros días se le ha visto débil

De inmediato, la exparticipante de MTV Acapulco Shore la cuestionó preocupada: "Oye amiga ¿y contagia'". A lo que Moussier respondió: "No pregunté". Pindter la insta a preguntar en cuanto se presente la oportunidad para descartar riesgos para el resto de los participantes. Por el momento se desconoce cuál será el futuro de la estrella en el concurso, algunos creen que si no mejora pronto podría convertirse en la primera eliminada.

¿Qué es la salmonella?

Se trata de una enfermedad bacteriana que afecta el tubo intestinal. Se contrae a través del agua o alimentos contaminados y la mayoría de las personas se recupera en pocos días sin seguir un tratamiento específico. La salmonelosis sí es contagiosa y se puede transmitir de persona a persona por vía fecal u oral. Algunos de los síntomas incluyen: diarrea, cólicos estomacales, fiebre, náuseas, vómitos, escalofríos y dolor de cabeza.

Fuente: Tribuna Sonora