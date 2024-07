"Está embarazada": Gustavo Adolfo exhibe motivo de boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No han pasado ni 24 horas del enlace matrimonial entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, y ya se han desatado un sin fin de especulaciones de las razones detrás, a lo cual el polémico presentador de TV, Gustavo Adolfo Infante, con su forma tan sincera de soltar las cosas, exhibió el motivo de la boda, recalcando que al ser tan apresurada es porque la joven "está embarazada" y los cantantes del regional mexicano fueron presionados por ello.

Este miércoles 25 de julio, las redes sociales y cada medio de comunicación están enfocados en la polémica y muy apresurada boda entre los jóvenes intérpretes de Dime Cómo Quieres, tras solo dos meses de relación sentimental. Desde un inicio de su romance las criticas no se hicieron esperar, dado a que el representante del regional mexicano solo tenía un par de días de haber anunciado su ruptura con la madre de su hija de tan solo 8 meses de edad, Cazzu.

Y ahora, a tan solo dos meses de decirse enamorados y confesar que eran pareja, el pasado 24 de julio se unieron en matrimonio en una íntima ceremonia en una Hacienda de Morelos, de la cual ya se han filtrado fotos, se han creado memes y sobre todo, se han hecho muchas teorías conspirativas de los presuntos motivos que tendrían para llegar al altar con tan solo un par de meses saliendo, siendo la principal que Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez, padres de Ángela, los obligaron por el bien de su apellido, por un embarazo.

Fue en vivo de Sale el Sol que presentador y periodista de espectáculos, al hablar sobre la boda del año, declaró que él está muy seguro que el que se casaran era porque estaba embarazada Ángela y que en los próximos meses podría dar la noticia de que se convertiría en madre por primera vez, siendo la segunda de Nodal. Aunque no compartió la idea del embarazo, Paulina Mercado destacó que por amor no se casaron, que no estaban listos y fue algo muy apresurado que llegaran al altar, por lo que cree que podría haber algo detrás.

Por su parte, Joanna Vega-Biestro declaró que tal vez el intérprete de Por Mujeres Cómo Tú los obligó para querer hacer creer que con Ángela la cosa va en serio, ya sea que es verdad o falso, pero varios expusieron que en caso de que Pepe los haya presionado, es por un embarazo de seguro, a lo que finalmente todos coincidieron en algo, su boda fue meramente por una presión social y familiar, ya sea por embarazo o para evitar más criticas por el turbulento pasado en la vida amorosa de Nodal.

Fuente: Tribuna del Yaqui