¡La destrozó! Amigo de Geraldine Bazán se burla de Irina Baeva; hay reconciliación con Gabriel Soto

Ciudad de México.- Luego de que el actor de Televisa Gabriel Soto confirmara que volvía a la soltería tras poner fin a su romance con Irina Baeva, de inmediato surgieron fuertes rumores sobre la posibilidad de que el galán retomaría su relación con Geraldine Bazán. Recientemente un amigo de la actriz mexicano habló de esta posibilidad y además hizo pedazos a la estrella rusa.

El actor Federico Díaz recientemente fue captado por reporteros del programa Sale el Sol y al ser una de las personas más cercanas a Geraldine, sin duda alguna tenían que preguntarle al respecto. El uruguayo no tuvo reparos al hablar sobre el rompimiento de Irina y Soto, mencionando que él también estaba enterado desde hace tiempo que ya no estaban juntos.

Yo sí, medio (sabía)".

Geraldine Bazán y Gabriel Soto se podrían reconciliar

Federico fue claro al mostrar su total rechazo hacia Baeva, pues incluso la nombró como "la otra": "A Gabriel yo lo respeto mucho, es un tipazo, es un gran papá, tiene una muy buena relación con Gera, de la otra ya ni hablo". Asimismo, se pronunció ante la mala racha que vive la rusa, pues a la par de que está separándose de Gabriel, enfrenta una controversia por su protagónico en Aventurera:"¿Quién la asesora?, o sea todo hace con el pie izquierdo, todo".

Y continuó destrozando a Irina, tachándola de rogona: "Sí le avisaron, es horrible cuando te dicen que te quieren terminar, cuando ya te dicen 'hasta aquí llegamos' y sales públicamente a ventilar una boda que no existió, entonces es manotazo de ahogado, realmente es una chica que no me parece para nada". Y señaló que no descarta que su amiga tenga una reconciliación amorosa con Soto:

Me encanta tanto de Gabriel como Geraldine que se respetan mucho, veo toda la comunicación que tienen, esas hijas solo se hacen con amor".

Cambiando de tema, Federico también se mostró en contra de Maxine Woodside, a quien Geraldine Bazán ya demandó porque hizo crueles comentarios sobre la forma en la que concibió a sus hijas con el galán de novelas: "Tenemos que tener un cuidado de no cruzar esa línea, sobre todo porque hay menores de edad, sí se metieron en un área muy complicada, me extraña de Maxine, es una mujer con tantos años en el medio".

