'LCDLF': Arath de la Torre rompe el silencio sobre polémica con Ferka en 'Hoy'

Ciudad de México. — Para quien no lo recuerde, en septiembre de 2023, Arath de la Torre estuvo en medio de una gran controversia tras un incidente en vivo durante la transmisión del programa matutino Hoy. Un error técnico permitió que se escuchara claramente una frase poco amigable de Arath sobre Ferka, generando un aluvión de reacciones en medios y redes sociales.

Durante una conversación detrás de cámaras, se oyó a Arath decir: “A Ferka no la tolero”, lo que rápidamente se convirtió en un tema candente en el mundo del espectáculo. El conductor asumió la responsabilidad del desliz y abordó el tema en una entrevista con De Primera Mano, donde describió el incidente como un “accidente desafortunado”.

Mi trabajo termina cuando mando a nota, ya lo demás dicho está. Siempre asumo mis responsabilidades, fue un accidente desafortunado. Me dio mucha risa”, comentó Arath en esa ocasión.

Ahora, en una reciente transmisión de La Casa de los Famosos México, Arath ofreció más detalles sobre el incidente y su relación con Ferka. Explicó que el micrófono se dejó abierto por un error del equipo de audio, y que el técnico responsable estaba profundamente apenado por el descuido. Arath también reveló que, en ese momento, estaba en una conversación en la que expresaba su desagrado hacia Ferka.

El de audio dejó abierto mi micrófono. Se volvió nota mal… El de audio me pidió disculpas y no suelo ser así, pero estaba platicando con alguien y le estaba contando porque me caía mal Ferka y en eso mando a sección y se queda el micrófono abierto”, explicó Arath.