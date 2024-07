Natanael Cano humilla a fan que dice que su música la salvó: "No somos el Papa"

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Existe un dicho que reza: “Nunca conozcas a tus ídolos, porque te van a decepcionar”, esto aplica para la gente que suele adorar a alguna estrella, cantante, influencer o cualquier persona pública, puesto si bien, las celebridades pueden mostrar una cara frente a las cámaras, la realidad podría ser muy distinta a nivel privado o en la vida real, más allá de las redes sociales.

Un ejemplo de ello es el que vivió una fan, quien emocionada por conocer al polémico cantante de corridos tumbados bélicos, le confesó su devoción, cosa que no fue tan bien recibida por el intérprete de éxitos como El Boss, Entre las de 20, Ch y la Pizza, Porte exuberante, Como es arriba es abajo y Primo: Natanael Cano, quien habría humillado, sin demasiado esfuerzo a la joven en cuestión, ¿quieres enterarte de los detalles? Entonces, no dejes de leer.

Natanael Cano humilla a fan y lo destrozan

El video fue filtrado por el medio de comunicación TV y Novelas y se puede ver a la fanática hablándole emocionada a Natanael Cano, mientras se toma una fotografía junto a él: “Te lo juro que no sabes como me has salvado, te lo juro”, le dice la joven, a lo que el cantante responde: “Ay, cálmate”, pero la seguidora insiste con su discurso: ¡No, te lo juro, te lo juro!”, exclama la joven, para luego decirle al famoso: “Tengo esperando aquí en Monterrey esperando 4 años”.

Mientras tanto, Cano continúa tomándose algunas fotografías con otros fanáticos, para luego contestarle a la joven: “Nosotros hacemos música, no somos el Papa”, sentenció de manera contundente; pero esto no parece molestar a la fanática que insiste en explicarle al cantante que lo estuvo esperando por casi un lustro: “Quería verte”, le dice la joven; es entonces que se corta el video y, hasta el momento, no se sabe cuál fue la respuesta del colega de Peso Pluma.

Natanael Cano destroza a fan frente a otros

Como era de esperarse, la actitud de Natanatel Cano molestó a algunas personas en la audiencia de TV y Novelas, puesto hubo mucha gente que considera que el famoso no cuenta con el talento suficiente o con los modales como para tratar bien a la gente que los sigue; por otro lado, hubo quienes culparon directamente a la fanática, ya sea por exagerar por su forma de hablarle al cantante o porque idolatrar a alguien como él.

