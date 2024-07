"Necesita tratamiento": Exhiben problemas de salud de Inti, hija de Cazzu y Christian Nodal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Inesperadamente han expuesto un supuesto secreto bien guardado por parte de la rapera, Cazzu, pues se ha exhibido presuntos problemas de salud que tendría la pequeña Inti Nodal, la hija que la argentina tuvo al lado del cantante del regional mexicano, Christian Nodal, los cuales afirmaron que se "necesita tratamiento" para irlos mejorando, incluso podría llegar a necesitarse algún proceso quirúrgico.

En mayo de este año, el reconocido cantante compartió un comunicado en su cuenta de Instagram, donde anunció su separación sentimental de la madre de la pequeña Inti, afirmando que tras dos años de relación y su pequeña, ambos tomaron la decisión de tomar caminos separados. Ahora, a dos meses de esto, la intérprete de Nena Trampa vive en Argentina con su hija y estaría en medio de un juicio por la pensión alimenticia de la bebé que hoy tendría 10 meses apenas.

Ante esto, en Sale el Sol la reconocida presentadora, Ana María Alvarado declaró que el joven sonorense se negó rotundamente a pasarle la cantidad que inicialmente le solicitó la argentina, por lo cual se interpuso la demanda, que habría conseguido darle alrededor de 130 mil pesos mensuales, que no dejaría feliz a la rapera: "Ella solicitó 2 millones 400 de pensión mensual, y el juez y los abogados de Nodal interpusieron recursos y lo autorizado fue 123 mil pesos mensuales, porque consideraron que eso cubre todos sus gastos".

Ahora, después de todas las criticas por negarse a la pensión y su polémica boda con Ángela Aguilar, a través de la cuenta de Instagram de La Camaleona, que se dice es manejada por la madre de Belinda o que es alguien cercana a su circulo social, se informó que el motivo de que Cazzu pidiera dicha cantidad es porque la menor tiene problemas de salud que requieren de tratamientos específicos, que no serían baratos, sin contar las consultas médicas que requeriría para ver su avance.

Finalmente, en la red social declararon que el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos no tiene bien ubicadas sus prioridades, destacando que le interesa más las conquistas que el bienestar de su pequeña y de la madre que se encarga de ella, agregando que además de todo gastó un dineral en su boda: "No entiendo como le preocupa más tener parejas, que la salud de su hija Inti. Y para la boda de hoy sí gastó mucho".

