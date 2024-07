¿Quieres salvar a un nominado? Así puedes VOTAR en 'La Casa de los Famosos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Anoche se dieron a conocer los primeros nominados de La Casa de los Famosos que corren el riesgo de salir del programa después de una semana de haberse estrenado. En caso de salir, pierden la oportunidad de ganar los 4 millones de pesos que se dan como premio y sólo el público tiene la última palabra.

Nada está escrito aún y el futuro de los participantes pende de la decisión de la audiencia. Como sabrás, la dinámica consiste en salvar con votos a todos aquellos que estén sobre la cuerda floja. Desde la comodidad de sus hogares, los espectadores tienen el poder de elegir a quién salvar y quién no les convenció para seguirlo viendo en pantalla en los que resta del reality.

La Casa de los Famosos arrancó con 15 inquilinos el pasado domingo 21 de julio. Cada semana se descartará una figura hasta que sólo queden cuatro en la última semana. Por el momento, tienen un pie afuera: Paola Durante, Shanik Berman, Briggitte Bozzo, Agustín Fernández, Mario Bezares. Fueron sus propios compañeros quienes los nombraron para ser eliminados por razones variadas, desde falta de conexión con ellos hasta discusiones.

Tras la acalorada nominación, los afectados no pudieron ocultar su temor de abandonar el reality. Incluso Paola Durante no logró contener el llanto ante la inminente posibilidad de que sea ella la expulsada. Si tu artista favorito se encuentra en la lista de peligro y deseas alargar su estancia en la vivienda, lo único que tienes que hacer para conseguirlo es votar a su favor. Lo mejor de todo es que no puede ser más sencillo hacerlo. Aquí te dejamos un sencillo tutorial.

Lo primero que tienes que hacer es ingresar en la página web oficial del show. En ella encontrarás la sección de votación, en donde tendrás que seleccionar a tu habitante favorito que no quieres que parta del programa. ¡Es así de fácil! De acuerdo con el anuncio, los interesados podrán emitir su opinión durante las pregalas, galas y postgalas de los miércoles, jueves, viernes y domingo, transmitidas por Las Estrellas, Canal 5 y ViX, donde aparecerán códigos QR, los cuales deberás escanear para poder votar. Cada persona cuenta con sólo una oportunidad para votar, aunque los usuarios que tengan una cuenta de ViX podrán hacerlo hasta 10 veces por día.

Primeros nominados de la segunda temporada

Fuente: Tribuna Sonora