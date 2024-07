Regional mexicano: Ángela Aguilar y Nodal se casan; aseguran que "son los más felices"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la tarde del pasado miércoles, 24 de julio, el programa de radio Todo Para La Mujer filtró, de manera sorpresiva, que Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron en una hacienda de Cuernavaca, Morelos, lo cual rápidamente causó sensación y repudio entre los amantes y detractores de la pareja; sin embargo, todo parece indicar que la boda se vivió en el más puro hermetismo, casi de la misma manera en la que Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron hace 2 años.

A lo largo de la jornada, en TRIBUNA, te hemos hablado sobre los detalles que han ido surgiendo, de manera filtrada, a través de diversos medios de comunicación o por publicaciones de algunos invitados, esto es debido a que, hasta el momento, ninguno de los involucrados, es decir, los novios, han hecho publicaciones oficiales sobre su gran día; sin embargo, como ocurre cada mañana, la periodista de espectáculos, Jacqueline Martínez (mejor conocida como Chamonic) trae algunos detalles al respecto.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casan

Créditos: Instagram @chamonic3

De acuerdo con lo que dijo la periodista, la boda de la denominada princesa del regional mexicano y el forajido se celebró por el civil y no por la iglesia; también se sabe que se realizó, como ya te habíamos dicho, en Cuernavaca, Morelos. De la misma manera como ocurrió con Irina Baeva y Gabriel Soto, a la unión solo acudieron los amigos y familiares más íntimos de la pareja de jóvenes novios.

Según lo filtrado, la ceremonia no fue planeada o al menos no como en el pasado llegó a ocurrir con Belinda, la cual tuvo varios meses de planificación. Según lo dicho por Chamonic, tanto Christian Nodal como Ángela se encuentran sumamente felices por el inicio de su vida de esposos, cosa que presumieron a través de sus historias de Instagram; sin embargo, quienes no parecen estar tan contentos por la situación de las celebridades son sus detractores.

En redes sociales como X (aplicación antes conocida como Twitter) el nombre de Nodal y Ángela Aguilar es tendencia y la mayoría de comentarios son negativos hacia la pareja, puesto la mayoría de las personas consideran que habrían hecho las cosas mal al casarse tan rápido, cuando hace poco menos de tres meses, el sonorense continuaba en una relación amorosa con Cazzu, rapera argentina con la que tuvo a una bebé.

