Se besó con mujer: Tras duro divorcio, conductora de Televisa se confiesa y sale del clóset

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora y actriz, quien realizó exitosas novelas en TV Azteca y que este 2024 se sumó a las filas de Televisa, dejó sin palabras a sus miles de fans debido a que salió a la luz un video en el que sale del clóset, a solo semanas de confesar que se había besado con otras mujeres. Se trata de Regina Murguía, quien actualmente forma parte del talento del Canal Unicable.

La también cantante ha formado parte de exitosas novelas del Canal Azteca Uno, como Secretos del alma, Pasión morena, Quiéreme tonto, La mujer de Judas, UEPA! Un escenario para amar y más. Además ha conducido programas como Hit M3 y Cinema Platinum. Mientras que este año Regina volvió a San Ángel siendo parte del panel de comentaristas del programa Faisy Nights.

La integrante del grupo musical JNS ha vivido unos años muy difíciles debido a su deseo de ser madre y no poder conseguirlo. Presuntamente se divorció del músico Tono Beltranena al poco tiempo de celebrar su boda debido a que él no quería tener hijos y para ella esto era su mayor anhelo. Aunque han retomado su romance en varias ocasiones, hace poco ambos declararon que su separación ya era definitiva.

Al poco tiempo de ella, Murguía sorprendió al público al confesar que es muy normal que se bese con sus compañeras de JNS pero desmintió ser lesbiana: "Yo estaba bien alegre, y estaba platicándole a mis amigos músicos, que cuando uno le da besos a sus amigas, no es que sea uno lesbiana, no, es porque es de amor, Entonces entró Angie Taddei al camerino y le dije: ‘Ven, dame un beso’, y le di un beso".

Regina ya está divorciada de Tono Beltranena

Sin embargo, en una reciente entrevista con el medio Pride MX, la intérprete mexicana de 38 años hizo fuertes confesiones sobre sus preferencias y reconoció que no descarta tener alguna aventura con una mujer: "Me gustan los hombres, no sé si andaría con una mujer, pero si soy como de que mis límites están medio borrosos", mencionó Murguía. Y luego aclaró que no está cerrada a enamorarse de una persona de su mismo sexo.

Si llegara a ir a una fiesta y me coquetea una chava y se da esta energía y se da algo, ¿por qué no?", expresó la conductora de Unicable.

Fuente: Tribuna