Se vuelven la burla de Internet: X estalla con memes de la boda de Ángela Aguilar y Nodal

Ciudad de México.- El pasado 10 de junio, una afamada revista de socialité mexicana lanzó la bomba de que Ángela Aguilar y Christian Nodal confirmaron tener una relación amorosa, lo cual desató una ola de críticas por parte de la gente, porque en aquel entonces, el forajido no tenía ni 2 semanas de haber anunciado el final de su relación con Cazzu, rapera argentina con la que concibió a su primera hija hija Inti,

En aquel momento, Ángela Aguilar aseguró que se encontraba muy enamorada del cantante de La Siguiente y la historia de amor se manejó como la de la pareja que, luego de haber pasado tiempo separados, se percataron de que se pertenecían el uno al otro, motivo por el que habían decidido retomar su romance, el cual se había quedado inconcluso hace unos años, debido a que los dos eran muy jóvenes.

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, declaró la famosa para la mencionada revista.

Sin embargo, el público no tomó la premisa de esta manera, sino por el contrario, mucha gente acusó a la pareja de haber jugado sucio en agravio de Cazzu y si bien, Nodal lanzó un comunicado en el que dejó en claro que Ángela no había sido la tercera en discordia en el fin de su relación con la denominada ‘Nena Trampa’, lo cierto es que la gente no lo tomó de esta manera y ahora, que ambos contrajeron nupcias, el público no parece estar muy contento.

Un ejemplo de ello ocurrió a lo largo de las últimas horas, cuando X (red social antes conocida como Twitter) explotó con diversos memes por la boda de ambos jóvenes. En la aplicación de Elon Musk, las opiniones se encontraban divididas, ya que por un lado había quienes defendían a Cazzu y le reclamaban a Christian Nodal por haber abandonado a la rapera y a su hija de apenas unos meses de edad.

Otros más acusaron a Ángela de ser ‘la otra’, hecho que quedaría más claro que nunca debido a que Nodal decidió casarse con ella prácticamente a escondidas, cosa que no ocurrió con Belinda, con quien si bien no se casó, sí se llegaron a dar diversas entrevistas en las que la famosa brindó diversos detalles sobre su boda. Otros más le desearon suerte a la denominada ‘princesa del regional mexicano’ porque consideran que Christian Nodal no es una buena pareja debido a las decisiones que ha tomado en los últimos dos años.

