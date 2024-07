Tras traición a Televisa y casi morir, famosa actriz llega a 'VLA' y hace fuerte confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que traicionó a Televisa y casi morir por terrible enfermedad, la reconocida actriz y cantante, Lolita Cortés, una vez más brindó una entrevista en exclusiva para Venga las Alegría, en el que habló de su actual estado de salud a pocas semanas de someterse a más de una cirugía, e hizo una fuerte confesión que dejó a más de uno sorprendido con sus declaraciones a TV Azteca.

El mundo de la conocida 'Juez de Hierro' se sacudió por completo cuando hace casi un año su médico le confesó que padecía cáncer de mama y debía de someter a una mastectomía, que es la cirugía en la que se le retira el pecho para sacar el cáncer y evitar que se siga desarrollando y se esparza, además de reducir el riesgo incidencia. Valientemente la exintegrante de Las Estrellas Bailan en Hoy confesó que le pidió al médico que de una vez le retirara ambas.

Desgraciadamente, esta no fue la única ocasión que tuvo que ser sometida a una cirugía, pues para evitar futuras complicaciones al detectar algo sospecho en su matriz, le realizaron una histerectomía completa. Ahora, la jurado de La Academia decidió brindar unas palabras a los reporteros del matutino anteriormente mencionado, en el que principalmente agradeció la preocupación por su salud y adelantó que se encuentra mejor cada días que pasa.

De igual forma, Cortés destacó que ha estado en constante revisión con sus médicos y estos ya le habrían autorizado que en un mes pudiera comenzar con el ejercicio, mostrándose optimista en el camino de la recuperación, que en los últimos meses ha sido de mucho interés para el público. Sin desaprovechar la oportunidad, los reporteros le cuestionaron sobre su opinión respecto a las criticas que ha estado recibiendo Irina Baeva, y ella tajante declaró que no diría nada.

Al no hablar de la polémica, le preguntaron si se atrevería a tomar su lugar en la obra Aventurera, a lo que ella soltó una larga carcajada y aseguró que a su edad estaba más para tomar el papel que era de Carmen Salinas que personificar a 'Elena Tejero', señalando que era un rotundo no, especialmente porque no podría nunca parecer de la edad que se tiene estipulada para el personaje principal.

Fuente: Tribuna del Yaqui