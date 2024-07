Actriz de Televisa se 'retira' por graves problemas de salud; perderá una parte de su cuerpo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz, de 39 años, anunció que se retiraría por un tiempo de los reflectores debido a que padece un complicado problema de salud. Es probable que la conozcas por producciones como Al diablo con los guapos o Alma de Hierro; sin embargo, la telenovela más importante en la que estuvo fue el melodrama infantil, Atrevete a soñar; descubre a continuación de quien se trata.

Violeta Isfael es recordada por su icónica actuación como ‘Antonella’ de la agrupación Las Divinas, en la mencionada telenovela protagonizada por Danna Paola, pero hoy por hoy es reconocida por su gran trabajo en el teatro con la puesta en escena Lagunilla, Mi Barrio, la cual lleva cerca de dos años de estar en cartelera con un notable nivel de éxito. Si bien, la famosa no ha faltado en ninguna ocasión a la obra, la famosa tendrá que ausentarse de ella por causas de fuerza mayor.

Violeta Isfel se retira por problemas de salud

Créditos: Internet

La noticia trascendió durante la mañana de este viernes, 26 de julio, a través de las redes sociales de la propia Violeta Isfel, quien compartió una transmisión en vivo, donde reveló que se retiraría de la farándula por un par de meses debido a que tiene un problema de salud “severo”. Según lo dicho por la celebridad, tiene un “mioma gigante”, se trata de un tumor en la matriz, aunque según algunos reportes son benignos y no hay riesgo de que se vuelvan cancerosos.

Según lo dicho por la también cantante, para retirar el mioma será necesario extirpar con una cirugía, pero esto también va a conllevar que le retiren su útero, aunque le dejaran sus ovarios para que no sufra ningún tipo de consecuencia a nivel emocional u hormonal; sin embargo, la recuperación será prolongada, por lo que no podrá aparecer en los escenarios en las próximas semanas.

Violeta Isfel confirma severo problema de salud

Créditos: Instagram @violetaisfel

Violeta declaró estaría fuera de los escenarios por 2 meses y según algunos reportes, se espera que regrese al ojo público para el próximo 3 de octubre. La estrella declaró: “No voy a poder ir a grabar, no voy a poder ir a bailar; no voy a poder ir a Lagunilla , no voy a poder dar conciertos”; esto último lo señaló porque ella es una de las artistas que está invitada para los el show de los 2000’s X Siempre, que se celebrará el próximo 17 de octubre en la Arena Ciudad de México.

