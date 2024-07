Celine Dion sorprende en Juegos Olímpicos París 2024: Así fue su show sobre la Torre Eiffel

Comparta este artículo

París, Francia.- La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024 oficialmente han hecho historia y han logrado conmover el corazón de millones, pues Celine Dion, tras cuatro años retirada de la música por su delicado estado de salud, acaba de sorprender con su show en el cierre de este evento deportivo mundial sobre la Torre Eiffel, el monumento más emblemático de dicho país.

No cabe duda que esta inauguración ha sido la mejor en la historia, sin contar que hizo historia al ser la primera vez que este evento deportivo y cultural se realiza en un espacio abierto, como es el Río Sena, dado a que siempre se realizaba dentro de estadios. El principal atractivo de esto fueron las embarcaciones que recorrieron el mencionado río que es el segundo más grande de Francia, además del recorrido histórico de las edificaciones más importantes de dicho país, como la Catedral de Notre Dame, el Arco del Triunfo y por supuesto la Torre Eiffel, que fue expuesta al mundo en 1889, siendo su monumento más representativo y antiguo.

Además de la importancia deportiva y cultural que le dieron a esta apertura, también se tuvo una presencia escénica impresionante con las grandes celebridades que formaron parte del ámbito del espectáculo, comenzando con la reconocida cantante, Lady Gaga, quién cantó en francés, la banda de heavy metal Gojira con la cantante de ópera Marina Viotti, mientras en el castillo se podía ver a decenas de muñecas de María Antonieta decapitadas, haciendo referencia a uno de sus puntos históricos más emblemáticos, y finalmente con la presentación maravillosa de Dion.

La intérprete del tema mundialmente conocido como un himno al amor, My Heart Will Go On, desde el pasado lunes 22 de julio despertó rumores de que formaría parte de este momento, pues arribó a París y en sus redes sociales dejó un mensaje para externar su felicidad de estar en dicho país hace 24 horas: "¡Estoy tan feliz de estar aquí contigo esta semana! También me gustaría extender un cálido agradecimiento a los gendarmes locales por mantenernos a salvo".

Miles en X, antes conocida como Twitter, desde que se dio el inicio de dicha inauguración llenaron de memes a la espera de la cantante, y al final, después de cuatro horas, finalmente hizo acto de presencia y de una forma histórica, pues lo hizo sobre la Torre Eiffel, luciendo un hermoso vestido blanco ceñido al cuerpo, acompañada únicamente de su micrófono y un pianista que entonaba la canción mientras ella interpretaba L'hymne à L'Amour de Edith Piaf, en su idioma original, francés.

Pero, no solo su preciosa voz y el que estuviera sobre el monumento de París más importante, fue lo que conmovió hasta las lágrimas a la mayoría, sino el hecho de que este es su primer show en cuatro años, después de que en 2020 cancelara su gira antes de que diera comienzo debido a su enfermedad, el síndrome de la persona rígida (SPS). De igual forma, marcó un momento único al convertirse en la primera celebridad en cantar en dos ocasiones en apertura de los Juegos Olímpicos, pues interpretó Power Of The Dreams en los de Atlanta 1996.

Fuente: Tribuna del Yaqui