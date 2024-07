De no creerse: Confirman la adaptación a anime de uno de los mangas más bizarros y exitosos

Comparta este artículo

Tokio, Japón.- Si bien, la industria del anime cuenta con historias sumamente interesantes, la realidad es que las más conocidas se encuentran en el género shounen o shoujou, aunque anteriormente el yaoi también logró liderar las listas de las series más exitosas y conocidas en Japón; sin embargo, en dicha industria existen series de todo tipo, tan solo hay que recordar a Jidohanbaiki ni Umarekawatta Ore Wa Meikyu ni Samayo que básicamente trata de un hombre que muere y se convierte en una máquina expendedora.

Es bajo el concepto que los protagonistas menos esperados de la industria del anime y manga que llega Rooster Fighter, el cual se convirtió en uno de los mangas más populares y vendidos del año 2020. Y es que, además de bizarro, trae una historia sumamente refrescante para los exigentes consumidores que ya están fastidiados de las historias de los isekai, del harem o de las anécdotas de la vida.

Confirman el anime de Rooster Fighter

Créditos: Internet

Básicamente cuenta con la historia de un gallo de pelea llamado ‘Keiji’, quien es sumamente poderoso y suele pelear contra los monstruos conocidos como los Kijuu, quienes suelen destruir todo a su alrededor. Básicamente, el personaje central tiene diversos viajes en los que debe destruir a dichos seres. Dado a que combina la temática de las peleas con un ácido toque de humor, la gente quedó encantada con esta historia.

Es bajo este contexto que, durante el marco de San Diego Comic-Con 2024, VIZ Media lanzó el primer trailer de Rooster Fighter. En las imágenes se puede apreciar a uno de los Kaijuu aterrorizando a un pequeño polluelo, cuando de pronto, entra en acción ‘Keiji’, quien con una tremenda facilidad logra derrotar al demonio. El avance de apenas 1:56 segundos muestra dos cosas: La gran animación de la futura serie, además de los grandes poderes del protagonista, quien al final se levanta triunfante.

Hasta el momento se desconoce la fecha exacta del estreno de Rooster Fighter, pero se sabe que se transmitirá a través de Adult Swim en algunos países; aunque este dato aún no ha sido del todo confirmado, por lo tanto, será necesario esperar a que surjan mayores detalles al respecto. Por su parte, el autor dedicó un sentido mensaje a través de su cuenta de X: “Rooster Fighter finalmente se convertirá en un anime. Desde que me convertí en artista de manga, mi mayor objetivo era que mi trabajo se adaptara a un anime. Así que no puedo decirles lo feliz que estoy de ver mi sueño hecho realidad”.

Fuentes: Tribuna