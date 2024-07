¡Está destrozado! Tras salir del clóset, galán de Televisa llega a 'Hoy' y confirma su separación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien trabajó para TV Azteca durante 8 años y que desde 2018 se sumó a las filas de Televisa, de nueva cuenta apareció en el programa Hoy y compartió el difícil proceso que está viviendo. El artista compartió que se encuentra muy afectado y triste debido a que recientemente se separó de su pareja.

Se trata del mexicano Lambda García, quien realizó exitosas novelas en el Ajusco como Se busca un hombre, Cachito de mi corazón, Pasión Morena, Cielo Rojo, La otra cara del alma, Las Bravo, entre otras. Luego de perder su exclusividad, el mexicano se sumó a la cadena Telemundo apareciendo en las series El Chema y El Señor de los Cielos, pero finalmente en 2018 se sumó a la empresa de San Ángel.

Su debut fue a través de la novela La Reina Soy Yo y poco después se sumó al elenco del programa Hoy, por invitación de la fallecida productora Magda Rodríguez. Sin embargo, en la actualidad Lambda ya no trabaja en el matutino porque decidió abandonar la conducción para volver a las novelas, por lo que ya ha sido parte de producciones como Amor Dividido, Vencer la culpa y próximamente actuará en Papás por conveniencia.

La mañana de este jueves 25 de julio, el exgalán de TV Azteca reapareció nuevamente en el programa Hoy a través de una entrevista exclusiva en la que contó lo afectado que se siente luego de terminar su relación con Diego Oseguera; hay que recordar que Lambda es abiertamente gay desde hace años, pues ha tenido relaciones homosexuales con otros famosos como Luja y Polo Morín.

Estamos pasando por un trago más amargo que dulce, ya pasaron dos semanitas, estoy ahorita pues una época complicada personal, estoy pasando por algo triste, pero ya vendrán tiempos mejores".

Lambda García fue sincero y admitió que se encuentra totalmente destrozado por su separación, por lo que ya buscó ayuda para superar este duro momento: "Llevo en terapia tres semanas, dos veces por semana porque no paro de llorar en las noches. Creo que la terapia ayuda para el trabajo, las parejas, para lo que uno quiera siempre es bueno". Asimismo, el actor mencionó que de momento no quiere dar más detalles de su ruptura, pero aclaró que no fue por una infidelidad.

No he hablado todavía al respecto, he querido estar alejado lo más posible de dar explicaciones, porque el público siempre quiere saber qué es lo que sucede".

