FOTO: Tras faltar a la boda de Nodal y Ángela, Emiliano Aguilar se contacta con Cazzu

Ciudad de México.- Ángela Aguilar y Christian Nodal lograron acaparar la atención de los medios de comunicación especializados en la prensa, al igual que de los internautas, quienes convirtieron el nombre de ambas celebridades del regional mexicano en tendencia durante las últimas 72 horas; mientras tanto, otro chisme se estaba gestando en las redes sociales de Cazzu. Conoce todos los detalles.

Como todos saben, la boda de Ángela y Christian Nodal se celebró de manera atípica, en un día miércoles, por la tarde, con tan solo 45 personas como invitados (prácticamente ninguno pertenecía a la farándula mexicana). Gracias a las fotografías que ya se filtraron a través de las redes sociales de Pepe Aguilar podemos intuir que su hijo mayor, el rapero Emiliano no se encontraba en la recepción de las nupcias de los cantantes.

Y es que, según palabras del propio Emiliano Aguilar, actualmente no mantiene una relación cercana su progenitor, de hecho, se ha enfocado por sacar adelante su carrera en el rap, por él mismo; por lo que no resultó extraño no verlo en la boda, lo que sí atrajo la atención de la gente fue su interacción más reciente en las redes sociales con Cazzu, quien es (por si no lo recuerdas) la exnovia y madre de la hija de Nodal.

Esto desató una ola de especulaciones, por lo que el rapero escribió en las redes sociales de ‘La Nena Trampa’. Y es que, según se dice, Emiliano le habría comentado una serie de emojis de fuego en algunas fotografías, lo que significa que encuentra atractiva a Cazzu. Esto mismo provocó que la gente especulara que el mayor de los Aguilar estaría cortejando, de alguna manera, a la rapera o que estaría buscando tener una colaboración con ella.

Mensaje de Emiliano Aguilar a Cazzu tras boda de Ángela con Nodal

Y es que hay que recordar que ambos famosos se dedican al mismo gremio musical, por lo que no resultaría extraño que Emiliano Aguilar estuviese buscando una colaboración con la rapera, sobretodo actualmente que la propia Cazzu está preparando nuevo material discográfico, tan solo hay que tomar en cuenta que el día de ayer lanzó una nueva canción en conjunto con La Mesita, de la que ya te hablamos en TRIBUNA.

