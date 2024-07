¿'Hoy'en shock? Tras dejar la escuela, Nina Rubín da tremenda noticia y sacude a Televisa

Ciudad de México.- Si bien, durante los últimos meses Mía Rubín ha sabido acaparar la atención de los medios de comunicación al explotar su talento en la música, participando en el reality show de Televisa, Juego de Voces, la realidad es que la familia Rubín Legarreta tiene más sorpresas para darle al público; sin embargo, más allá de todo Nina Rubín estaba trabajando en sus propios proyectos los cuales darán frutos muy pronto.

Como algunos recordarán, la hija menor de la conductora de Hoy y el exintegrante de Timbiriche tuvo que lidiar con su primer escándalo a comienzos de este año, cuando se gestó el rumor de que ella no era hija de Erik Rubín, rumor que fue alimentado por una serie de habladurías que involucraban una supuesta relación extramarital de Andrea Legarreta con un alto ejecutivo de Televisa; lo que provocó que mucha gente comenzara a enviarle mensajes de odio a la joven.

Nina Rubín confirma nuevo proyecto con Televisa

Créditos: Instagram @ninarubinl

Dicha situación derivó en que Nina tomase distancia de la vida pública, incluso abandonó sus redes sociales como en Instagram, donde actualmente cuenta con 759 mil seguidores; sin embargo, con el pasar del tiempo, la joven fue retomando sus actividades como celebridad y ha vuelto a las andadas con un nuevo proyecto. Hace unas semanas, la adolescente anunció, para sorpresa de todos, que se retiraría de la preparatoria para enfocarse en su verdadero sueño: La actuación.

Si bien, Nina estuvo compartiendo fotografías de rodajes y adelantó que estaba trabajando en una producción de Televisa, la realidad es que muy poco se sabía al respecto. No fue sino hasta la madrugada de este viernes, 26 de julio, que la joven actriz reveló que sus fanáticos podrían verla en la telenovela de El Precio de Amarte, producida por Carmen Armendáriz, hecho que compartió con bombo y platillo.

“Soy la más afortunada de compartirles que formo parte del elenco de ‘El precio de amarte’ una telenovela producida por mi bella y maravillosa Carmen Armendariz, este proyecto me ha brindado una familia bella que no pienso soltar; apoyo, cariño, entendimiento y diversión son atributos que me han arropado durante este tiempo y me llena el alma saber que están llenos de verdad.”