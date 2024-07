Madre de Geraldine Bazán habla de maltrato de Irina Baeva y le manda contundente recadito

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Doña Rosalba Ortiz, mayormente conocida como la madre de Geraldine Bazán, una vez más dejó en shock a todos al hablar del maltrato físico y emocional que se le acuso de haber ejercido en contra de las do menores de edad, que son sus nietas, hijas de la actriz de Televisa mencionada anteriormente, aprovechando el espacio ante las cámaras para mandarle un contundente recadito al respecto, como que podría ir a la cárcel.

Rumores y más rumores son los que han estado sepultando el nombre de Baeva y de Gabriel Soto desde que hicieron oficial su separación el 16 de julio, pues en redes sociales se ha revelado que los motivos de esta separación inesperada es una infidelidad por parte de ella con su ex, Emmanuel Palomares, otros que de él con Cecilia Galliano. Sin embargo, también se dijo que el motivo sería en realidad que la rusa agredió verbal y emocionalmente a las dos hijas del galán de melodramas.

Y aunque el actor de Mi Camino Es Amarte y Baeva no se han pronunciado para confirmar o desmentir esto, la madre de la actriz de Corona de Lágrimas 2, señaló que ella no estaba enterada, pero que esperaba que los padres iniciaran una investigación y se hiciera justicia, pues maltratar a menores es penado en todo el mundo: "No estaba enterada de esas cosas, se lo dejo a sus papás, ellos tienen que estar atentos a cualquier señal, que se haga una investigación si es necesario, eso está penado aquí y en China, que se maltrate a los menores".

En cuanto a si es verdad que buscó a Alfredo Abundis, que según la 'Reina de la Radio, Maxine Goodside, le hizo un interrogatorio sobre la rusa para buscar oscuros secretos de su pasado y hundirla por robarle el marido a su hija, aunque ella afirma que todo es para proteger a su familia de una infección que pudiera tener: "Ahora con tantas enfermedades que tienen las personas, yo sí estaba preocupada por el futuro de mis nietas, con una persona desconocida, me preocupaba la situación psicológica de mis nietas 'es tranquila, es tranquila'".

Finalmente, ante las cámaras de Venga la Alegría, Rosalba le mandó a decir directamente a la actriz de Vino El Amor que piense bien antes de decir algo, pues se debe de respetar a la familia y bien que mal, ella fue la de Gabriel y viceversa, recalcando que solo le desea el bien, como irse a Hollywood: "Respeten a tu familia, tu familia también es Geraldine, esta niña que Dios la bendiga, que ella siga adelante con sus planes profesionales y ojalá y llegue a Hollywood y mucho más

Fuente: Tribuna del Yaqui